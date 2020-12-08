عارفة عبدالرسول: نفسنت على إلهام شاهين في "حظر تجول"

شاركت الفنانة عارفة عبدالرسول، بفيلم "حظر تجول"، والذي ينافس ضمن أفلام المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، وتم عرضه أمام الجمهور مساء أمس الاثنين بدار الأوبرا المصرية.

ظهرت عارفة عبدالرسول، بمشاهد قليلة ولكنها مميزة حيث جسدت شخصية امرأة عجوز تكذب على من حولها بأنها تعاني من ألزهايمر، على عكس الحقيقة.

فيلم حظر تجول، بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، أحمد مجدي، محمود الليثي، تأليف وإخراج أمير رمسيس.

وكتبت الفنانة عارفة عبدالرسول، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: "طلعت من التصوير على الأوبرا عشان أحضر فيلم حظر تجول لأني ماحضرتوش في الافتتاح".

وتابعت: "بصراحة أنا كنت تعبانة قوي ومش مهتمة أشوفه، يعني ينفع أشوفه بعدين ماحبكش، بس روحت عشان خاطر أمير رمسيس مايزعلش مني، وأهو برضه جبر الخواطر مهم".

واستطردت "استقبلني بحفاوة وإداني دعوتي، ودخلت قعدت واستأذن هو يجيب باقي ضيوفه، واحدة ورايا بتقول بيهتموا قوى بالكورونا وراشين حاجات، ويتش اذ يحترم،كل كلامها كده سحلت دماغي، ماشوفتش أمير بعد كده وبدأ الفيلم".

وأضافت عارفة عبدالرسول: "نسيت كل حاجة وروحت في دنيا تانية ولقيت نفسي ببكي بحرقة في مناطق وفي مناطق تانية بضحك، منتهى الشاعرية والإحساس والجمال فعلا نسيت الدنيا، خلص الفيلم لقيت أمير بيبصلي قولتله إيه الحلاوة دي أنا نفسنت على إلهام شاهين، إيه الإحساس ده صدقتها قوي، حتى في أبسط الجمل حلاوتها وهى بتقول اللقا نصيب".

وتابعت: "أمينة خليل مرعبة بشخصيتها المركبة دي التايهة بين الحب والكراهية، أحمد مجدي اللذيذ واللي كل واحدة تتمنى زوج زيه، محمود الليثي وصياعته ودمه الشربات ولا ديشه حتى الممرضات والبنات الشمال كانوا أخر جمال، أنا سلمت على إلهام شاهين، بس ماخدتش بالها مني من الكمامة والزحمة اللي حواليها ونفسي يوصلها تقديري وإعجابي الشديد، شكرا أمير رمسيس غيرت مودي وشقلبت حالي".