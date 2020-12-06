إلهام شاهين عن "حظر تجول": أول فيلم مصري يناقش قضية "زنا المحارم"

أعربت الفنانة إلهام شاهين، عبر إنستجرام، عن سعادتها بردود الأفعال تجاه فيلم "حظر تجول" الذي عرض بمهرجان القاهرة السينمائي الـ42.

وكتبت إلهام، "شعور جميل إنك تتحول من الداخل والخارج لشخصية أخرى بعيدا عن شكلك الحقيقي، أنا كما أنا لما أتغير، أعشق الشخصيات التي تأخذني من إلهام لأعيش روحا جديدة، لم أشعر بها من قبل، وده الفرق بين إلهام شاهين وبين شخصية فاتن في حظر تجول".

وعن فيلمها "حظر تجول"، الذي يناقش قضية "زنا المحارم"، أكدت إلهام، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن هذه الظاهرة موجودة منذ زمن بعيد، وليست جديدة، في مصر والعالم، لافتة إلى أنها ظاهرة مخجلة في الإعلام أو السينما أو الحياة، لمناقشتها، ويعتبر هذا الفيلم هو الأول الذي يتطرق لهذا الموضوع، متوقعة أن يكون له أثر كبير، وسيلفت الأنظار في المجتمع.

وأشارت إلى أن أول عرض للفيلم كان أمس، متمنية أن ينال إعجاب المشاهدين، وكان رد الفعل أكثر من رائع وعظيم، وسمعت آراء النقاد والمشاهدين في الندوة بعد عرض الفيلم، معقبة "كنت خايفة من الفيلم وكنت مش بعلن عن موضوعه ومش عاوزين نحرق الموضوع للمتفرجين".

وتوافد عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي، على دار الأوبرا المصرية، لمشاهدة العرض الأول لفيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس، في الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي.

وحضر الحفل أبطال العمل إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، كما حضر كل من ليلى علوي، والفنانة اللبنانية كارول سماحة. وكانت جميع تذاكر المسرح الكبير بدار الأوبرا، نفدت قبل 24 ساعة، من عرضه.

والفيلم يشارك في المسابقة الدولية بالمهرجان، وتدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013، خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاما، لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم، وقلبها الذي يميل لها تدريجيا.

"حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبدالوهاب، وشريف فتحي.