جبر: مبادرة نبذ التعصب لها صدى كبير في المجتمع المصري

تمنى الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن يكون العام القادم لا للتعصب ونشر الوعي بالمجتمع، مشيرا إلى أن مبادرة لا للتعصب كان لها صدى كبير فى المجتمع والتي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واليوم تم إطلاقها بمؤسسة الإهرام.

وأضاف كرم خلال كلمته بالاحتفالية التي عقدت بمؤسسة الأهرام اليوم لإطلاق مبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب"، أن المبادرة تنجح بتلاحم الجميع "وهناك تعاون ملحوظ بين الهيئات الإعلامية من أجل ترشيد دور الإعلام في توجيه السوشيال ميديا وتوجيه الرأي العام من خلال الفكر التنويري والمبادرة انتشرت بطريقة واضحة" بحسب تعبيره.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أن المبادرة نجحت بشكل ملحوظ خاصة في مجال الرياضة وكرة القدم، مشيرا إلى أن هناك روح إيجابية وحماس من الجميع فور إطلاق المبادرة "كما أن الجمهور المصري راق وواع وهو ما نتمناه في العام القادم الروح الرياضية لا للخلافات" على حد وصفه.

وأضاءت مؤسسة الأهرام مبانيها، بالألوان المختلفة، في إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للأعلام، تحت عنوان "مصر أولا.. لا للتعصب "، والتي تهدف إلى نبذ التعصب في الرياضة المصرية، وذلك إيمانًا بأهمية إطلاق مثل هذه المبادرات، للقضاء على التعصب الرياضي في مصر.

حضر الفاعلية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس مجلس إدارة الأهرام عبد المحسن سلامة، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من رؤساء تحرير إصدارات مؤسسة الأهرام.