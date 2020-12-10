جبر: مبادرة نبذ التعصب لها صدى كبير في المجتمع المصري
كتب:
أحمد البهنساوى
08:28 م | الخميس 10 ديسمبر 2020
مبنى مؤسسة الأهرام
تمنى الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن يكون العام القادم لا للتعصب ونشر الوعي بالمجتمع، مشيرا إلى أن مبادرة لا للتعصب كان لها صدى كبير فى المجتمع والتي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واليوم تم إطلاقها بمؤسسة الإهرام.
وأضاف كرم خلال كلمته بالاحتفالية التي عقدت بمؤسسة الأهرام اليوم لإطلاق مبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب"، أن المبادرة تنجح بتلاحم الجميع "وهناك تعاون ملحوظ بين الهيئات الإعلامية من أجل ترشيد دور الإعلام في توجيه السوشيال ميديا وتوجيه الرأي العام من خلال الفكر التنويري والمبادرة انتشرت بطريقة واضحة" بحسب تعبيره.
وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أن المبادرة نجحت بشكل ملحوظ خاصة في مجال الرياضة وكرة القدم، مشيرا إلى أن هناك روح إيجابية وحماس من الجميع فور إطلاق المبادرة "كما أن الجمهور المصري راق وواع وهو ما نتمناه في العام القادم الروح الرياضية لا للخلافات" على حد وصفه.
وأضاءت مؤسسة الأهرام مبانيها، بالألوان المختلفة، في إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للأعلام، تحت عنوان "مصر أولا.. لا للتعصب "، والتي تهدف إلى نبذ التعصب في الرياضة المصرية، وذلك إيمانًا بأهمية إطلاق مثل هذه المبادرات، للقضاء على التعصب الرياضي في مصر.
حضر الفاعلية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس مجلس إدارة الأهرام عبد المحسن سلامة، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من رؤساء تحرير إصدارات مؤسسة الأهرام.