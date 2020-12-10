إنجي المقدم: فخورة بالمشاركة في "الاختيار 2"

قالت الفنانة إنجي المقدم، إنها سعيدة بالدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، لأنها تقام في ظروف استثنائية صعبة، لافتة إلى أنها تابعتها رغم اندماجها في عملين فنيين، سيعرضان الفترة المقبلة، أحدهما هو مسلسل "الاختيار 2".

وأضافت "المقدم"، في تصريحات خاصة لقناة "dmc" على هامش حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي"، في نسخته الـ42، الخميس، أن مسلسل "الاختيار 2"، مشروع رائع ومغري جدا، ولكنها تخوفت من عدم وجود العنصر النسائي بفاعلية في الجزء الثاني، ولكن وجدت هناك تركيز على العنصر النسائي، معربة عن فخرها بأنها جزء منه.

وتابعت، أن ظهور المهرجان بهذا الشكل والاحترافية، والتركيز، والتنظيم، والبرنامج، والتباعد الاجتماعي، والحفاظ على الصحة، أمر مشرف كثيرا، ويدعوا إلى الفخر.

وانطلق حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ42، مساء اليوم بدار الأوبرا المصرية، ويشهد تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان.

وعُرض ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، إضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكرّم مهرجان القاهرة السينمائي، في حفل الافتتاح الذي عرض يوم الجمعة الماضي، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية للكاتب المصري الكبير والسيناريست وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، والفنانة منى زكي، التي حصلت على جائزة فاتن حمامة للتميز.

فيما نافس الفنان أمير المصري، بفيلم "Limbo"، الذي سبق ونافس في المسابقة الرسمية بمهرجان "كان" السينمائي، وحاز على جائزة لجنة تحكيم الشباب من مهرجان سان سباستيان، في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وحظى أمير المصري، بإشادات موسعة من قبل النقاد والجمهور، عن أداءه التمثيلي في فيلم Limbo، الذي تم عرضه خلال أيام فاعليا المهرجان، وحضره عدد كبير من الفنانين والنقاد.

وتعتبر تلك المرة الثانية على التوالي الذي يشارك فيها أمير المصري في مهرجان القاهرة، حيث شارك في الدورة الـ41 الماضية بفيلمه الدانمركي "Daniel".