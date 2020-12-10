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فيديو.. نجاة الفنان رامي وحيد ووالدته من حادث سيارة

كتب:

أحمد حامد دياب
01:59 ص | الخميس 10 ديسمبر 2020
رامي وحيد

رامي وحيد

كشف الفنان رامي وحيد عن تعرضه لحادث سيارة هو ووالدته ولم يتعرضوا لأي اصابات.

ونشر وحيد عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" فيديو لسيارته بعد الحادث وعلق: "الحمد لله أنا وأمي بخير ومحصلناش حاجة".

ويظهر فيها كسر في الاكصدام الخلفي للسيارة بينما يظهر صوت والدته وهي تتحدث معه بعد الحادث ولم يكشف عن المكان الذي حدثت فيه الواقعة.

ورامى سمير وحيد هو ممثل مصري يبلغ من العمر 43 عاما، وهو نجل الفنان سمير وحيد.

وبدأ مشواره في التمثيل بالاشتراك في مسرحيات والده، وعندما التحق بالجامعة قام بتكوين فريق تمثيل على مستوى الجامعات، وكانت بدايته الفنية في فيلم "الجراج" أمام النجمة نجلاء فتحي وفاروق الفيشاوي، ثم فيلم "قلب جرئ"، وتوالت الأعمال التي شارك فيها وأبرزها فيلم "عمر وسلمي".

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