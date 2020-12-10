بينهم مرشحين ناجحين.. 6 طعون على انتخابات كفر الشيخ بـ3 دوائر

تقدم 6 مرشحون، من الذين أخفقوا بينهم إثنين نجحا، في جولة الإعادة للمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية لمجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، بتظلم للجنة تلقي تظلمات الانتخابات بمحكمة كفرالشيخ الإبتدائية ، ضد قرار اللجنة العامة للدائرة الأولي ، واللجنة العامة للدائرة الثانية والثالثة، والتي تم الإعلان من خلالهما نتيجة الانتخابات، يتظلمون من النتيجة، ويطالبون بإلغائها نظراً لما شابها من عوار، أدى لإعلان النتيجة على غير الحقيقية، كما زعم مقدموا التظلمات.

وتقدم كل من المرشح، أحمد الطنطاوي عن الدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة كفرالشيخ، وتضم كفرالشيخ بندر ومركز وكذلك مركز قلين، بطعن على محاضر تجميع الفرز باللجنة العامة، كما تقدم كل من ، المرشحان ماهر المصري ومحمد مفتاح عن دائرة مركز شرطة سيدي سالم ومركز الرياض، بطعنين، بينما تقدم مرشحان فائزان بمقعدي الدائرة الثانية سيدي وسالم والرياض في كفر الشيخ، بطعنين أمام اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية على النتيجة المعلنة والمتضمنة نجاحهما، لإعادة تجميع بعض اللجان لاعتقادهما أنهما حصلا على أكثر من الأصوات المعلنة.

حيث تقدم علي أحمد علي أحمد، ومحمد عبدالحميد هاشم، بطعنين على النتيجة المعلنة بفوزهما بمقعدي الدائرة في جولة الإعادة.

وتقدم مرشح مستقبل وطن الخاسر، عصام عبد الغفار، بطعن للجنة الدائرة الثالية والتي تضم مراكز" الحامول، بيلا وبلطيم"، حيث خسر السباق بفارق نحو 350 صوتاً عن منافسه الذي فاز مرشح حزب مستقبل وطن يونس عبد الرازق.

وقال مصدر قضائي إنه سيتم إحالة التظلمات للهيئة الوطنية للانتخابات، لفحصها، وللمرشح الحق في رفع قضية أمام محكمة القضاء الإداري، والادارية العليا.

وأظهرت المؤشرات الأولية بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب مفآجات بدوائر كفر الشيخ الأربع حيث خرج النائب الحالي أحمد طنطاوي، من السباق في الدائرة الأولى، بينما حصد الكاتب الصحفي محمد عبد العليم داوود، مقعد الدائرة الرابعة بأعلى الأصوات بنحو 84 ألف صوت، بينما حصد الكاتب الصحفي محمد ذكي، نائب رئيس تحرير الأهرام العربي، مقعدا بالدائرة الثالثة بـ 72 ألف صوت.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات بالدائرة الأولى بالتى تنافس فيها 6 مرشحين للفوز بثلاثة مقاعد برلمانية، تقدم السيد شمس الدين بـ 73 ألف و795 صوتا، وباسم حجازي، 63 ألف 103 أصوات، وياسر منير 62 ألف و855 صوتا، فى حين لم يوفق أحمد طنطاوى فى الحفاظ على مقعده البرلمانى وجاء فى المركز الخامس بـ 53 ألف و529 صوتا.

وفى الدائرة الثانية التى يتصارع فيها 4 مرشحين للفوز بمقعدين برلمانيين، أظهرت المؤشرات الأولية تقدم علي أحمد علي بعد حصوله على 66 ألف و612 صوتا، ومحمد عبد الحميد هاشم الذي حصل على61 ألف 964 صوتا.

كما أظهرت المؤشرات الأولية بجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة التي يتنافس فيها 4 مرشحين للفوز بمقعدين برلمانيين، فوز الصحفي محمد زكي، نائب رئيس تحرير الأهرام العربي، بـ"72 ألف و177 صوتا" ويونس عبد الرازق "70 ألف 856 صوتا"، والذي حسم المقعد البرلماني بفارق ضئيل متقدما على المرشح عصام عبد الغفار الذى حصل على "70 ألف 489 صوت".

وفى الدائرة الرابعة التى يتصارع فيها 6 مرشحين للفوز بثلاثة مقاعد برلمانية، أظهرت المؤشرات الأولية فوز الكاتب الصحفي محمد عبد العليم داود، وكيل مجلس النواب الأسبق، بـ84 ألف و938 صوتا، وعادل محمد النجار 65 ألف و836 صوتا، ومحمد سعد الصمودي، 61 الف و907 صوتا، بينما خرج مرشح حزب مستقبل وطن صلاح المعداوي من السباق.