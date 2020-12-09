صحفيان مستقلان يفوزان بمقعدين بأعلى الأصوات في كفر الشيخ

أظهرت المؤشرات الأولية بجولة الاعادة بانتخابات مجلس النواب مفآجات بدوائر كفر الشيخ الأربع حيث خرج النائب الحالي أحمد طنطاوي، من السباق في الدائرة الأولى، بينما حصد الكاتب الصحفي محمد عبد العليم داوود، مقعد الدائرة الرابعة بأعلى الأصوات بنحو 84 ألف صوت، بينما حصد الكاتب الصحفي محمد ذكي، نائب رئيس تحرير الأهرام العربي، مقعدا بالدائرة الثالثة بـ 72 ألف صوت.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات بالدائرة الأولى بالتى تنافس فيها 6 مرشحين للفوز بثلاثة مقاعد برلمانية، تقدم السيد شمس الدين بـ 73 ألف و795 صوتا، وباسم حجازي، 63 ألف 103 أصوات، وياسر منير 62 ألف و855 صوتا، فى حين لم يوفق أحمد طنطاوى فى الحفاظ على مقعده البرلمانى وجاء فى المركز الخامس بـ 53 ألف و529 صوتا.

وفى الدائرة الثانية التى يتصارع فيها 4 مرشحين للفوز بمقعدين برلمانيين، أظهرت المؤشرات الأولية تقدم علي أحمد علي بعد حصوله على 66 ألف و612 صوتا، ومحمد عبد الحميد هاشم الذي حصل على61 ألف 964 صوتا.

كما أظهرت المؤشرات الأولية بجولة الاعادة بانتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة التي يتنافس فيها 4 مرشحين للفوز بمقعدين برلمانيين، فوز الصحفي محمد زكي، نائب رئيس تحرير الأهرام العربي، بـ"72 ألف و177 صوتا" ويونس عبد الرازق "70 ألف 856 صوتا"، والذي حسم المقعد البرلماني بفارق ضئيل متقدما على المرشح عصام عبد الغفار الذى حصل على "70 ألف 489 صوت".

وفى الدائرة الرابعة التى يتصارع فيها 6 مرشحين للفوز بثلاثة مقاعد برلمانية، أظهرت المؤشرات الأولية فوز الكاتب الصحفي محمد عبد العليم داود، وكيل مجلس النواب الأسبق، بـ84 ألف و938 صوتا، وعادل محمد النجار 65 ألف و836 صوتا، ومحمد سعد الصمودي، 61 الف و907 صوتا، بينما خرج مرشح حزب مستقبل وطن صلاح المعداوي من السباق.