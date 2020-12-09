مؤشرات أولية.. تقدم أحمد الطنطاوي وباسم حجازي في دائرة كفر الشيخ

أظهرت المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات البرلمان في الدائرة الأولى بكفر الشيخ، التي تضم مركزي كفر الشليخ وقلين، حصد المهندس باسم حجازي، المرشح المستقل، للمقعد الأول بـ50 ألفا و472 صوتا، بينما تقدم ياسر منير، المرشح المستقل، بـ42 ألف و888 صوتا، كما تقدم النائب الحالي أحمد الطنطاوي، بـ41 ألف و755صوتا.

كما أظهرت النتائج حصول مرشح مستقبل وطن السيد شمس الدين، على 40 ألفا و374 صوتا، ومراد القطان، 42 ألفا و638 صوتا، ومحي الدين القطان، 23 ألفا و507 صوتا، بعد فرز نحو 85%من اللجان.

وأغلقت اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ، أبوابها أمام الناخبين في آخر إعادة انتخابات مجلس النواب 2020، وتضم المحافظة 4 لجان عامة، و801 مركزا انتخابيا، وسط تواجد مكثف من الشرطة، واتباع الإجراءات الاحترازية.

وشهدت الساعات الاخيرة، توافدا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في عملية التصويت، خلال الفترة المسائية.

كما شهدت اللجان، زحاما أمام أبواب لجان الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم، وخاصة السيدات، والتزم عدد كبير بارتداء الكمامات، ووقف الناخبون في طوابير خارج اللجان.