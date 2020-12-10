"جامع": سنتيح حافزا ماديا لمالكي السيارات المتقادمة لإحلالها بالغاز

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه منذ فترة، بالعمل على آلية لتحويل السيارات إلى العمل بالغاز، موضحةً أنه جرى إتاحة هذا النظام لسيارات الميكروباص والأجرة، والسيارات الملاكي المتقادمة.

وأضافت جامع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبدالرحمن عبر شاشة "اكسترا نيوز": "حاولنا عمل منظومة متكاملة حتى نوفر حافزا ماديًا، سيكون مختلفا باختلاف قيمة السيارات، وهذا التحول مميزاته رائعة للغاية، وكل من سيعلم المميزات، سيسارع إلى إحلال سيارته المتقادمة، خاصة لو كانت سيارة أجرة أو ميكروباص، لأن الإحلال سيقلل مصروفات التشغيل".

وتابعت: أن تكلفة التشغيل بالغاز تقدر بأنها نصف نظيرتها في السيارات التي تعمل بالبنزين والسولار، وبالتالي فإن أصحاب هذه السيارات ستزيد عوائدهم، بالإضافة إلى أن السيارات الجديدة، ستكون أفضل كونها حديثة، وتساعد في الحفاظ على البيئة، والتقليل من الانبعاثات الكربونية.

وواصلت: "نعمل على هذه المنظومة بشكل متكامل، وسيكون لدينا معرض ننظمه خلال شهر يناير، وسنعرض نماذج من السيارات وآليات التمويل، وكل التيسيرات المتاحة، وسنبدأ في تلقي الطلبات، لتفعيل المنظومة على أرض الواقع بشكل فعلي".

وأوضحت: "سبندأ تلقي الطلبات، وإتاحة السيارات للجانب الآخر، وستكون المنظومة مكتملة، لأننا عرضناها بشكل متكامل لأنها تصب في مصلحة المواطن، والرئيس السيسي يرغب في أن يتملك المواطن سيارة مناسبة، تتناسب مع الطرق الحديثة التي دشنتها الدولة المصرية".

ولفتت إلى أن هناك الكثير من التوكيلات والشركات الأجنبية، التي تعمل في مجال صناعة السيارات، وسيكون هناك نوعا من التواصل معها، لجذب الاستثمارات وتصنيع المنتجات المحلية، وليكون هناك وسيلة لجذب الاستثمارات الأجنبية وذلك في المرحلة الثانية.

وأتمت: "نعمل على مرحلتين، الأولى سنعمل على السيارات التي سيجرى تجميعها وتصنيعها محليًا، والمرحلة الثانية ستشهد الشراكة مع الشركات الأجنبية".