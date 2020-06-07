تامر أمين يعتذر: لا أجرؤ على إهانة البسطاء.. دول أهلي وناسي

نشرت صفحة قناة "النهار" بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، رسالة من الإعلامي تامر أمين، اعتذر فيها لكل من أساء فهمه حول حديثه بشأن "البسطاء"، مشيرا إلى أنه كان يقصد خوفه على غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال تامر في رسالته: "صباح الخير، اسمحولي أوضح بعض النقاط أولا: أنا لا أجرؤ على إهانة المصريين ولا الطبقات البسيطة منهم لأنهم أهلي وناسي وأنا منهم".

وأضاف: "ثانيا: أنا باعتذر لكل من أساء فهم كلماتي أو جرحت شعوره وأنا عمري ما تكبرت على الاعتذار أبدا لأن الاعتذار فضيلة، ثالثا: ما كنت أقصده بكلامي هو الخوف الشديد على الشعب المصري وخصوصا الفئات التي ما زالت ينقصها الوعي بموضوع كورونا وإجراءات الوقاية وحرصي على المصلحة العامة وصحة الناس دون أي إهانة لأحد، والله من وراء القصد".