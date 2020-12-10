ملك أحمد زاهر تشارك في مسلسلين جديدين: "بعرض أي عمل على بابي"

قالت الفنانة ملك أحمد زاهر، إنها قامت بالظهور في مسلسل "القاصرات" مع صلاح السعدني، كما ظهرت في مسلسل "اللولوء" وسيتم عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأضافت "زاهر"، خلال استضافتها ببرنامج "مساء DMC" الذي تقدمه الإعلاميتين سالي شاهين ونهي عبدالعزيز، على فضائية "DMC"، أنها لم تحاول إقناع والدها بالدخول لمجال التمثيل في البداية، مؤكدة أنها كانت متفهمة لقرار والدها في منعها هي وشقيقتها ليلى، من الظهور بالأعمال الدرامية في فترة المراهقة، "كنت مسمياه قاهر الدراما".

وأوضحت ملك، أن عام 2020 لا يختلف كثيرا عن الأعوام السابقة، ولكن كل ما ميزها هو عدم التقاء الأصدقاء والأقارب لفترة طويلة من الزمن بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وأكدت أنها دائما ما تساعد الأعمال الدرامية الأجنبية، كما تحب الأعمال التركية، وترغب في تعلم اللغة التركية، ودائما ما تقارن الممثلين الأجانب بنظرائهم المصريين في مختلف الأعمال، "بحب أشوف إيه الجديد وأتعلم".

وأشارت إلى أنها كانت تأمل حضور عدد من الأفلام التي جرى عرضها في مهرجان القاهرة السينمائي، ولكن وبسبب انشغالها بالتصوير في إحدى الأعمال التي ستظهر فيها قريبا لم يتسنى لها الحضور لمشاهده الأفلام.

وتابعت، "أي عمل بيتعرض علينا بيتم عرضه على بابي وباخد رأيه في السيناريو المقدم، وهو حاطط لينا حدود مينعفش نتجاوزها واحنا متفهمين ده كويس وحقه، ودايما بقرى كتير".

وانتهى، مساء اليوم، حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، في نسخته الـ42، الذي بدأ بعزف النشيد الوطني، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

وشهد حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ42، تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة بعد عرض أفلامها المميزة في المسابقات المتنوعة للمهرجان.

كما عُرض ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، إضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.