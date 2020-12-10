وحيد حامد: "باتخض لما باتكرّم.. وعمري ما كذبت على الناس في حاجة قدمتها"

أعرب السيناريست الكبير وحيد حامد، عن سعادته الكبيرة بتكريمه في الدورة الثانية والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي اختتم فعالياته قبل قليل.

وقال حامد، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر": "بابقى مخضوض من التكريم ولا بافكر كويس جدًا وألاقي الناس بتقدرني بحبهم وباحس إني عملت حاجة وصلت لهم، الناس دي ماكانتش هتبص لي ولا كنت متوقع إنهم هيبصوا لي ولا يهتموا بيّ إلا لو حصدوا حصاد طيب من خلال فيلم شافوه ليّ أو مقالة كتبتها".

وأضاف أنه يشعر بالارتياح بسبب الاندماج الكبير بينه وبين الناس، مؤكدًا أنه مخلص في عمله وهو السبب الذي جعل الناس ترتبط به: "كوني متناسقًا مع الناس وأشعر بهم ويشعرون بي، فإن هذا الأمر مهم جدًا ورائعًا للغاية، أنا ماعرفش إني كان ليّ تأثير كبير، لكني كنت مخلص جدًا في الشغل واكتشفت حاجة مهمة جدًا وهي سبب حب الناس لشغلي وليه هو عايش منذ عام 1970".

وتابع أن هذا التكريم جعله يكتشف أنه كان صادقًا في كل ما قدمه إلى الجمهور، معترفًا بأنه أخطأ في بعض الأعمال التي قدمها: "اكتشفت إني صادق ولم أكذب على الناس، حتى الحاجات الغلط اللي عملتها ماكذبتش على الناس فيها، ومش كل أفلامي في مستوى واحد، لكن المهم إني ماكنتش كاذب، واللي على قلبي كنت أطرحه للناس".