إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة بتروسيكل بالفيوم

أصيب أربعة أشخاص مساء اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع تروسيكل، على طريق أسيوط الغربي بعد الكوبري العلوي تجاه أسيوط، بسبب قيام التروسيكل قطع الطريق فجأة أمام سيارة ربع نقل وبسبب سرعة السيارة لم يتمكن قائدها من إيقافها فاصطدمت بالتروسيكل وانقلب على الطريق ما أسفر عن إصابة مستقلي التروسيكل وقائده.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة الفيوم، يُفيد إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ربع نقل مع تروسيكل، ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

وتبينّ من التحريات الأولية التي أجراها الرائد أحمد طرفاية رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم، والنقيب محمد فريتم معاون مباحث المركز، أنّ المصابين هم رجب عبد الفتاح محمد (53 عامًا) مقيم قحافة ومصاب باشتباه ارتجاج في المخ، وسيد ربيع عبد الرازق (47 عامًا) ومقيم قحافة مصاب بكسر في الساق اليمنى، وعبد الله أحمد عويس (20 عامًا) ومقيم قحافة مصاب بجرح في الوجه وكدمات، ومحمد السيد إسماعيل (24 عامًا) ومقيم قحافة ومصاب بتشنجات إثر شعوره بالخوف لحظة وقوع حادث التصادم.

وأشارت التحريات إلى أنّ سبب الحادث قيام سائق التروسيكل بقطع الطريق فجأة خلال خروجه من إحدى الفتحات المؤدية إلى مركز طامية، أمام سائق السيارة الربع نقل ونظرًا لقيادة سائق السيارة بسرعة جنونية لم يتمكن من إيقاف السيارة أو السيطرة عليها فاصطدم بالتروسيكل لمسافة طويلة حتى تمكن من استيقاف السيارة، وانقلب التروسيكل وسقط منه ثلاثة أشخاص كانوا يستقلونه بالإضافة إلى قائد التروسيكل، وأُصيبوا بعدة إصابات فقام بالاتصال بالإسعاف لنقل المصابين لأقرب مستشفى.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، ونقلت المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.