وحيد حامد: مخدتش أجر عن أي مقال كتبته.. ومش مستني أبيع رأيي

قال السيناريست الكبير وحيد حامد، إنه تذكر أول لحظة كتب فيها القصص، عندما حضر ندوته في فعاليات الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الذي اختتمت فعالياته منذ قليل.

وأضاف حامد خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر": "في ندوة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تذكرت اللحظة الأولى، وهي لحظة البداية، تذكرت أول لحظة أمسكت فيها القلم وكتبت، فقد ذهبت إلى نادي القصة وكنت أقرأ القصص مع شباب آخرين في سني، والحمد لله استطعت أن أوصل الرسالة".

وتابع: "الشباب الصغير حافظ أفلامي كويس ولما أبص بلاقي مقاطع منشورة منها على السوشيال ميديا وبقول الحمد لله إن الناس بتستدعيها".

وأوضح أنه لم يفكر في ترك الصحافة، مشددًا على أنه يعتبر أن السينما هي الأساس عنده: "بذلت جهدا كبيرًا فيها وحاولت تطوير نفسي فقد سعيت إلى كل ما هو جديد وحصلت على المعرفة السينمائية من زملاء وأحباء وكنت أجري خلف السينما، فقد كانت معشوقتي، لكن بدأت أكتب في الصحافة عندما وجدت مشاكل لا يمكن الانتظار في حلها، فالفيلم يستغرق 6 شهور على الأقل لكي يرى النور، أما الصحافة فيمكن أن تظهر مقالاتها في نفس اليوم".

وأردف: "الصحافة كتبتها ومأخدتش أجر عن أي مقال، لما أكتب رأي مخدش عنه أجر عشان محدش يقدر يتدخل في شغلي، رأيي لله وللوطن وللناس، ومش عاوز مقابل قدام ده، أنا بكتب سينما وهي اللي فاتحة بيتي، ومش مستني أبيع رأيي، لكن لو كتبت قصة قصيرة هاخد عليها أجر".