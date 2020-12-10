ضبط أدوية مهربة ومجهولة المصدر في حملة على الصالات الرياضية بدمياط

قامت الدكتورة جيهان الديب مدير عام إدارة الصيدلة والدكتورة فاطمة رشاد رئيس التفتيش الصيدلي بتكليف لجنة من مأمورى الضبط القضائى من مفتشي الصيدلة مكونة من دكتورة دعاء المحلاوى و مروة صالح والدكتورة إسراء ناصر بمرافقة مباحث التموين بقيادة الرائد أحمد عبد الباقى للمرور على بعض الصالات الرياضية .

وأسفر التفتيش عن وجود كميات من الأدوية و المواد ذات الطابع الدوائي المهربة ومجهولة المصدر و غير المسجلة بوزارة الصحة وبعض المكملات الغذائية التى تؤثر على الصحة العامة لمتعاطيها وقد تم ضبط و تحريز المضبوطات وعمل المحاضر اللازمة للواقعة ويأتي ذلك حفاظا على صحة الشباب و سلامة بنيتهم و تطبيقا لتوجيهات هيئة الدواء المصرية للحفاظ على سوق الدواء المصرى.

وفي وقت سابق واصلت مديرية الصحة بمحافظة دمياط برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، عقد ندوات توعية للمواطنين بشكل عام والباعة الجائلين ومحلات بيع وتخزين الأسماك ومتداولي الأسماك بشكل خاص وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.

وواصلت حملة توعية المواطنين في الأسواق العامة بخطورة سمكة القراض السامة، وذلك ضمن جهود الوزارة لحماية المواطنين من جشع بعض التجار من معدومي الضمير.

وأوضح الدكتور أحمد عريف مدير عام الثقافة والإعلام الصحي بالمديرية، بأن نحو 50 مثقفا صحيا وفني إرشاد شاركوا في الندوات وجولات التوعية بخطورة سمكة القراض (الأرنب) السامة.

وكانت الإدارة المركزية للإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتورة إيمان عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية، قد أرسلت منشورا لمديرية الصحة بدمياط ومديريات الصحة المختلفة من خلال إدارة الثقافة والإعلام الصحي، للمطالبة بتكثيف ندوات التوعية بخطر سمك القراض أو الأرنب.