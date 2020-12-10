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محمود مسلم

وزيرة الصحة: شاركنا في الأبحاث الإكلينيكية للقاح "سينوفارم" الصيني 

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نعيم أمين
11:33 م | الخميس 10 ديسمبر 2020
وصول أول شحنة لقاحات فيروس كورونا

وصول أول شحنة لقاحات فيروس كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر شاركت في الأبحاث الإكلينيكية على لقاح "سينوفارم"، ودولة الإمارات أيضا وافقت على تداوله في الدولة.

وأضافت "زايد" في مؤتمر صحفي، عقدته اليوم الخميس بمطار القاهرة، للإعلان عن وصول اللقاحات إلى مصر، وبثته قناة "Extra News" الفضائية، أن مصر هي أول دولة في أفريقيا تحصل على هذا اللقاح.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان، بأنها تشكر الإمارات والصين على هذا اللقاح.

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