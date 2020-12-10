وزيرة الصحة: شاركنا في الأبحاث الإكلينيكية للقاح "سينوفارم" الصيني 

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر شاركت في الأبحاث الإكلينيكية على لقاح "سينوفارم"، ودولة الإمارات أيضا وافقت على تداوله في الدولة.

وأضافت "زايد" في مؤتمر صحفي، عقدته اليوم الخميس بمطار القاهرة، للإعلان عن وصول اللقاحات إلى مصر، وبثته قناة "Extra News" الفضائية، أن مصر هي أول دولة في أفريقيا تحصل على هذا اللقاح.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان، بأنها تشكر الإمارات والصين على هذا اللقاح.