زايد: الأطقم الطبية ومرضى الأورام أبرز الفئات المستحقة للقاح كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن أولوية الدولة المصرية في الحصول على لقاح كورونا الصيني، تخص الأطقم الطبية في مستشفيات العزل والحميات والصدرية.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي بمطار القاهرة: "لدينا أهالي مرضى الفشل الكلوي وأمراض الأورام والأمراض المزمنة، على غرار ما يحدث في العالم".

وتابعت: "أطلقنا موقعًا للتسجيل، وسيبدأ المصريون في التسجيل عليه، ولدينا سلسلة تبريد لتخزين كل اللقاحات، وسنبدأ في الإعلان قريبًا عن الخطوات على الأرض".