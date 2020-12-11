وحيد حامد: المهرجانات ذوق فاسد.. وعامل إضاءة وراء اسم الإرهاب والكباب

قال الكاتب وحيد حامد، إن فيلم "الإرهاب والكباب" بطولة الزعيم عادل إمام والفنانة يسرا، تم تسميته عن طريق أحد عمال الإضاءة بعد أن كانت هناك حيرة شديدة على تسمية الفيلم.

وأضاف "حامد" خلال استضافته في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أنه كان يضيف بعض المشاهد الجنسية قبل المشاهد التي ستحذفها الرقابة بسبب توابعها السياسية، وكان ينفذها مرات، ويمر الأمر، ولكنهم اكتشفوها في إحدى المرات.

وتابع "كنت عارف قانون الرقابة كويس وكنت بخش مذاكر والصدام الأكبر مع النقابة كان في فيلم الغول وقالوا ده فيلم هيعمل ثورة في البلد وكان صدام كبير جدا وبعده فيلم البرئ ثم فيلم الراقصة والسياسي وفيلم لف الأجهزة الأمنية كلها اسمه كشف المستور".

وعلق على موسيقى "المهرجانات" قائلا "مسعمتش مزيكا المهرجان وشايف أنه ذوق فاسد أصل متقدرش تسمي الضوضاء فن وفيه أشياء الحس الإنساني متفق عليها والمزيكا دي هتختفي".

وأشار "حامد" إلى أن الفوضى السائدة في الشارع هي أكثر شئ يزعجه ولا يبذل أحد أي مجهود من أجل إيقاف زحف الفوضى وسيوقفها وجود قانون حازم صارم وستنتهي خلال أسبوع واحد.

وأوضح أنه كان يكتب مقالات كثيرة في إحدى الصحف الخاصة عن التوك توك، وتابع: "اللي جاب التوكوك مصر عمل منه ثروة ومهتمتش وهمه الفلوس مهموش أنه كان بيهدم حضارة والناس كلها عارفة".