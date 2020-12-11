إلهام شاهين: فيلم "حظر تجوال" نال رضا المشاهدين

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها سعدت كثيرا بالآراء التي كانت على فيلمها الأخير "حظر تجول": "الناس كانت بتقولي هنباركلك بجائزة في ختام المهرجان، وده محصلش قبل كده أبدا".

وأضافت "شاهين"، خلال استضافتها ببرنامج "مساء DMC" من مهرجان القاهرة السينمائي والذي تقدمه الإعلاميتان سالي شاهين ونهي عبدالعزيز، والمذاع على فضائية "DMC"، أنها تملك اليأس منها لعدم إنتاج أفلام قوية وذلك لأن معظم المنتجين كانوا يميلون بشكل أكبر للأفلام الأكثر تجارية، ولكن الفيلم الخاص بها الأخير يجمع ما بين التجاري والقصة الجديدة المختلفة.

وأوضحت "شاهين"، أن كل أعمالها الفنية دائما ما تسعى إلى إبراز أفضل ما لديها، وهي من سعت للظهور بهذا الدور في العمل الجديد: "أنا اللي طلبت أظهر بالشكل ده والمخرج مطلبهوش، بس أنا حسيت أن ده شكل ست اتسجنت لسنين، والحمد لله أن ربنا وفقني أني أعمل الدور ده".

وأكدت أنها لم تكن قلقة من الظهور بهذا المشهد الغريب لها، حيث إنها لا تحب الشخصيات التي تظهر برونق خاص وغني: "لما بعمل دور أكبر من سني بيكون فيه تحدي، وأني أقنع الناس وميحسوش أني بمثل عليهم".

وأشارت إلى أنها لم تكن راضية بنهاية الفيلم الذي جرى عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي، حيث إنها كانت تأمل بأن تنتقم من الشخص الذي قام بظلمها خلال مجريات الفيلم وتقتله لمرات ومرات: "ولو أنا بشخصيتي الحقيقية كنت هقدمه للقانون وأوصله للإعدام، وأي بنت عندها ما كان لدى فاتن في الفيلم يجب أن تتصدي له".

وتابعت: "بحضر لفيلم جديد مبسوطة بيه مع كامل أبوذكي وتامر حبيب ومنه شلبي، ومجموعة تجنن ومبسوطة بيه أوي ونفسي نبدأ نشتغل فيه قريب، وكنا بنحضر يا دنيا يا غرامي 2 مسلسل واتكتب فيه 3 حلقات بس ولسه متخدش فيه قرار، ومش هيلحق موسم رمضان القادم، والجائزة دي نفسي أهديها لكل العاملين بالفيلم معايا، ولولاهم مكنتش هاخد أفضل ممثلة".