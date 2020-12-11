زايد: 6 دول حصلت على موافقات الطوارئ لاستخدام لقاح سينوفارم

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن اللجنة الطبية المسؤولة عن التعامل مع اللقاحات، أكدت على أن أكثر فئة ستحصل على هذه اللقاحات هي الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، مثل الفرق الطبية، والفئات الأكثر تضررًا من فيروس كورونا، مثل المصابين بأمراض مزمنة كالفشل الكلوي والأورام بالإضافة إلى كبار السن.

وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي، عقب استقبال أولى شحنات لقاح سينوفارم: "حصلنا على أول دفعة وسيتم استقبال دفعات متتالية، بالإضافة إلى أننا وقعنا على عقد مع التحالف الدولي للقاحات للحصول على هذه اللقاحات ونسبة الفاعلية هي 96%، بالإضافة إلى نسبة 100% ضد الحالات المتوسطة".

وتابعت: "لدينا موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية بشأن إجازة استخدام هذا اللقاح، وعمومًا فإن 6 دول حصلت على موافقة الطوارئ على لقاح سينوفارم، كما أعلنت الإمارات أنها حصلت على الموافقة النهائية لأنها تلقح المواطنين به منذ نحو 6 أسابيع وجرى إثبات فاعليته".