القائم بأعمال السفير الإماراتي: شحنة لقاح كورونا تضامن مع الشعب المصري

قالت مريم الكعبي، القائم بأعمال السفير الإماراتي في مصر أنها تتقدم بخالص الشكر إلى وزيرة الصحة هالة زايد.

وأضافت "الكعبي"، في مؤتمر صحفي مساء الخميس، "التضامن يجعلنا نقف في مكان واحد ومن هذا المنطلق سعت الإمارات للتضامن كهدية ودعم مع الجانب المصري وشكلت مثالا للعلاقات العربية الاستراتيجية من التاريخ الطويل بين الشعبيين الشقيقين التي أرساها الشيخ المغفور له طيب من زايد طيب الله ثراه".

وتابعت: "يعمل البلدان ضمن مفهوم الشراكة الاستراتيجية الراسخة إيمانا منهما بأن تكامل الجهود وتضافر السبيل للخروج بالمنطقة من الأزمات وتوجهم الثابت ضد المخاطر التي تستهدف أمن المنطقة ومصالح شعوبه ومستقبل شعوبها".

وواصلت "نأمل على قدر المسئولية الملقاة على عاتقنا لإنجاح هذا التعاون الأخوي وإبراز حجم الود والحب الذي تكنه الإمارات قيادة وشعبا، لأشقائها في مصر لمصرنا الحبيبة، متمنية أن يحفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه".

واستقبلت مصر أمس الخميس، شحنة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد في مطار القاهرة الدولي، بعد أن سجلت الإمارات العربية المتحدة أول دول عربية تستلم اللقاح الصيني تمهيدا لتطعيمه لمواطنيها.

وظهر فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في مدينة ووهان في سوق اللحوم الحية في الصين في نوفمبر 2019، وانتشر منها إلى باقي دول العالم، وأعلنته منظمة الصحة العالمية وباءا عالميا في مارس الماضي وتم إغلاق المطارات وإجراء حظر منزلي في أغلب دول العالم.