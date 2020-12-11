عاجل.. شحنة لقاح كورونا تغادر مطار القاهرة الدولي

وسط حراسة أمنية مشددة، غادرت قبل قليل من مطار القاهرة الدولي، الدفعة الأولى من لقاح شركة سينوفارم الصينية، المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، عقب تصريح سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي بالافراج عن الشحنة، برئاسة الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، وبحضور الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة.

ووصلت قبل قليل إلى أرض مطار القاهرة الدولي، الرحلة 925، حاملة الدفعة الأولى من لقاح شركة سينوفارم الصينية، المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وأشارت مصادر، إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، يرافقها وفد صيني إماراتي، كانوا في استقبال الشحنة فور وصولها مطار القاهرة الدولي، موضحا أن الدفعة الأولى من اللقاح تقدر بـ50 ألف جرعة، بعدما أجريت تجاربه السريرية على 3 آلاف متطوع بمصر خلال الشهرين الماضين.

وكانت المصادر أوضحت، أن اللقاحات وصلت مطار القاهرة على متن طائرة قادمة من دولة الإمارات، في أول خطوة للبدء في تطعيم المصريين، على أن يبدأ التطعيم بالأطقم الطبية، مشيرة إلى أن تجربة اللقاح أثبتت أنه آمن وفعال، ونتجت عنه استجابة قوية وتوليد أجسام مضادة للفيروس القاتل.