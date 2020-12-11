إصابة 4 أشخاص في تصادم "توك توك" بدراجة بخارية بالفيوم

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم "توك توك" بدراجة بخارية بطريق ترسا -السعيدية بنطاق الوحدة المحلية لسنهور بدائرة مركز سنورس، بسبب خروج "التوك توك" فجأة من أحد الشوارع الجانبية ومفاجأته للدراجة البخارية، ما أدى لاصطدامهما بالمواجهة، ما أسفر عن إصابة قائد الدراجة البخارية وركاب الـ"توك توك".

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد وقوع حادث تصادم بين توك توك ودراجة بخارية بطريق فرعي بين قريتي ترسا والسعيدية التابعين للوحدة المحلية لسنهور بدائرة المركز أسفر عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام.

وتبين من التحريات الأولية التي أجراها الرائد أسامة قرني رئيس مباحث مركز سنورس، أنّ المصابين هم أحمد يوسف حميدة (42 عامًا) مقيم بقرية ترسا ومصاب باشتباه ارتجاج في المخ، وسامية محمد مهدي (42 عامًا) ومقيم بقرية ترسا ومصاب باشتباه ارتجاج في المخ، وحسين علي البدراوي (50 عامًا) ومقيم بقرية ترسا ومصاب بكسر بالساق اليمنى، وعلاء شعبان محمد (28 عامًا) مصاب بكسر في الساق اليمنى.

كما كشفت التحريات الأولية، أنّ الحادث وقع بسبب خروج التوك توك من شارع جانبي فجأة فقطع الطريق أمام الدراجة البخارية واصطدما معًا بالمواجهة، وسقط قائد الدراجة البخارية والتوك توك وركاب التوك توك أرضًا ما أسفر عن إصابتهم بإصابات متنوعة، فأخرج الأهالي المصابين على جانب الطريق واتصلوا بالإسعاف لنقلهم إلى أقرب مستشفى.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، كما تم تحرير المحضر اللازم، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.