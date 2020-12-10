تسمم أم وأبنائها الخمسة بالفيوم بعد تناولهم عصير "موز باللبن"

تسبب عصير "موز باللبن" أعد منزليا في إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي نقلوا على إثره إلى إحدى المستشفيات.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أمير السحلي مأمور قسم شرطة الفيوم، يفيد إصابة أسرة كاملة بحالة تسمم غذائي أصابتهم بقئ وإسهال شديدين نقلا على إثرهما للمستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية أنّ المصابين هم نانيس صلاح الدين عباس (45 عامًا)، ويارا مهنى يوسف وأبنائها يار مهنى يوسف (15 عامًا)، وعبدالله مهنى يوسف (13 عامًا)، وبسملة مهنى يوسف (14 عامًا)، وطارق مهنى يوسف (9 أعوام) ومحمد مهنى يوسف (5 أعوام)، ومقيمين بالشارع الجديد بمنطقة دار الرماد، وأصيبوا بحالة من القئ والإسهال والمغص الشديد إثر إصابتهم بتسمم غذائي نتيجة تناولهم عصير موز بلبن تم إعداده بالمنزل.

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحياة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة وعمل غسيل معدة للمصابين الستة.

وقالت المصابة الأولى ووالدة الخمس مصابين الأخرين، إنّها كانت تجلس برفقة أبنائها في المنزل وطلبوا منها تناول أي عصير فقامت بإعداد عصير موز بلبن لهم، وشربوا منه جميعًا، وفجأة شعروا بإعياء شديد وأُصيبوا جميعًا بمغص وإسهال وقئ فأدركت على الفور أنهم أصيبوا بتسمم واتصلت بالإسعاف فورًا، والتي حضرت بعد وقت قليل ونقلتهم إلى مستشفى الحياة مثلما طلبت.

وأشارت إلى أنها لا تعلم سبب تسممهم هل هو الموز أم اللبن، موضحةً أنها قامت بشراء اللبن من أحد محال الألبان بالقرب من محل سكنها والموز من أحد الفكهانية بالسوق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلت إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بأخذ عينة من العصير الذي تناولته الأسرة ومعرفة سبب تسممهم.