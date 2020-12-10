وحيد حامد عن علاقته بـ عادل أمام وأحمد زكي: كنا جيل واحد وثقافة واحدة

قال السيناريست وحيد حامد، إن نجله المخرج وحيد حامد، تسلم جائزة في إيطاليا، وخرج أحد الكتاب يهاجم الجائزة، ويتهمه بحصوله عليها من أجل مجاملتي.

وأضاف "حامد" خلال استضافته في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية mbc مصر، أنه مع زوجته زرعا في نجله أن يكون شخصا مستقلا وتعاملت معه معاملة الطيور، فالطائر عندما يكبر ابنه في العش، يقول له: طير إنت وأنا تركته يعتمد على نفسه ويكون ثقافته بنفسه.

وواصل، "أنا مكتبي على النيل عشان بحب أشوف النيل الصبح كل يوم، وبحب أكتب وسط الناس والأوتيل القديم اللي ورانا أنا فيه من سنة 1974 والارتباط بالمكان ده كبير كأنه جزء من الوطن، وبلتقي فيه بنماذج مختلفة من الناس، وشوفت هنا رجال أعمال وخواجات ونصابين، أصل عالم الفندق عالم كبير، بس الشاطر اللي ينقي منه، والإزعاج فيه قليل".

وأضاف السيناريست، "زمان كنت بكتب في قهاوي، وخير شلبي كان بيقعد في قهوة صغيرة ومسألة الكتابة دي محترمة جدا، وبره برضه كنت بقعد اكتب على قهوة وباصص على البحر، وأغلب أفلام عادل إمام اتناقشت هنا في مكتبي على النيل، وكل الأفلام بمخرجيها ونجومها ومن بينها فيلم معالي الوزير".

واستكمل، "كنا جيل واحد، أنا وعادل إمام وأحمد زكي، وكنا قريبين جدا من ثقافة بعض وشبه بعض، وكنا مترابطين، وكان في مودة سائدة، وبالتالي أنا مزعلتش حد وهما مزعلونيش، وعنصر التنافس اللي كان بينا كان بيخلنا نفرح بنجاح بعض ومكنش بيزعلنا، ودي كانت ميزة لأنك مستني تنجح زيه، والممثل الجيد يستطيع رفع كفاءة أي مشهد حتى ولو كان صغير، وعملت مع ليلى علوي ومحمود مرسي العظيم وعادل إمام وغيرهم وهؤلاء شالوا أعمالي على أكتافهم".