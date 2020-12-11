22 معلومة عن لقاح "سينوفارم": آمن وحصل على موافقة طوارئ في 6 دول

وصلت مساء أمس، إلى أرض مطار القاهرة الدولي، الرحلة 925، حاملة الدفعة الأولى من لقاح شركة "سينوفارم" الصينية، المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، يرافقها وفد صيني إماراتي، في استقبال الشحنة فور وصولها مطار القاهرة الدولي.

"الوطن"، ترصد لكم 22 معلومة عن لقاح كورونا الجديد "سينوفارم"، كما يلي:

1- مصر شاركت في الأبحاث الإكلينيكية على لقاح "سينوفارم"، ودولة الإمارات أيضا وافقت على تداوله في الدولة.

2- مصر هي أول دولة في أفريقيا تحصل على هذا اللقاح.

3- استقبلنا أول شحنة من لقاح كورونا الصيني، من مجموعة من الشحنات التي سنستقبلها خلال الفترة المقبلة.

4- نحن أول دولة في أفريقيا تستقبل هذه الشحنات، ومثلما شاركنا العالم، فنحن شاركنا دولة الإمارات الشقيقة والصين، في عمل الأبحاث الإكلينيكة.

5- فاعلية اللقاح تقدر بنحو 86%، ولو أصيب الشخص بعد أخذه اللقاح ستكون إصابته خفيفة جدا، وبذلك تصل نسبة فاعلية اللقاح لـ100% ضد الحالات الحادة.

6- سيجرى الحصول على هذا اللقاح من خلال جرعتين، بين كل جرعة وأخرى 21 يومًا.

7- الفئات الأولى ستكون للأطقم الطبية في مستشفيات العزل ومستشفيات الحميات والصدرية ومرضى الأورام والفشل والكلوي وأصحاب الأمراض المزمنة.

8- بعد استلام كل الشحنات، سيتم اتاحتها لكل مواطن بالمجان وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، وستصل شحنات متتالية من اللقاح إلى مصر خلال الأسبوع القادم والأسبوع الذي يليه.

9- الوزارة ستدشن موقعا إلكترونيا للتسجيل في قائمة الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، بعد وصوله إلى مصر ويمكن للمواطنين التسجيل على الموقع الإلكتروني، لافتة إلى أن بعض الفئات لها أولوية، وهي أصحاب الأمراض المزمنة، والأطقم الطبية، وكبار السن، فيه موقع للتسجيل والحصول عليه بالمجان، وفاعلية اللقاح تقدر بنحو 86%.

10- اللقاح حصل على موافقة الطوارئ.

11- أولوية الدولة المصرية في الحصول على لقاح كورونا الصيني، تخص الأطقم الطبية في مستشفيات العزل والحميات والصدرية ومرضى الفشل الكلوي وأمراض الأورام والأمراض المزمنة، على غرار ما يحدث في العالم".

12- إطلاق موقع للتسجيل، وسيبدأ المصريون في التسجيل عليه، وهناك سلسلة تبريد لتخزين كل اللقاحات، وسيتم الإعلان عن الخطوات على الأرض.

13- حصول مصر على لقاح كورونا، يعتبر يوما تاريخيا.

14- هذه اللقاحات أجرينا عليها التجارب السريرية وكانت وزيرة الصحة أحد المتطوعين فيها، وهي لقاحات صينية، وبعدما نجحت التجارب السريرية.

15- جرى منح التطعيم في الإمارات وحصلت على موافقة الطوارئ وحصل على الموافقة النهائية في الإمارات بعدما حصل على موافقة الطوارئ.

16- وقعت مصر عقدًا في 4 ديسمبر الجاري مع التحالف الدولي للحصول على المزيد من اللقاحات.

17- مصر تكون أول دولة تجري الأبحاث الإكلينيكية وتحصل على لقاح كورونا، وبالتضافر بين الشعوب سنتستطيع تجاوز الأزمة.

18- اللجنة الطبية المسؤولة عن التعامل مع اللقاحات، أكدت على أن أكثر فئة ستحصل على هذه اللقاحات هي الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، مثل الفرق الطبية، والفئات الأكثر تضررًا من فيروس كورونا، مثل المصابين بأمراض مزمنة كالفشل الكلوي والأورام بالإضافة إلى كبار السن.

19- حصلنا على أول دفعة وسيتم استقبال دفعات متتالية، بالإضافة إلى أننا وقعنا على عقد مع التحالف الدولي للقاحات للحصول على هذه اللقاحات ونسبة الفاعلية هي 96%، بالإضافة إلى نسبة 100% ضد الحالات المتوسطة.

20- لدينا موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية بشأن إجازة استخدام هذا اللقاح.

21- هناك 6 دول حصلت على موافقة الطوارئ على لقاح سينوفارم.

22- الإمارات أعلنت أنها حصلت على الموافقة النهائية لأنها تلقح المواطنين به منذ نحو 6 أسابيع وجرى إثبات فاعليته.