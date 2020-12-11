طقس اليوم: دافئ على القاهرة والوجه البحري نهارًا.. وبارد ليلا

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لطقس اليوم الجمعة الموافق 11 ديسمبر الجاري، أن تكون هناك كثافة في الشبورة المائية صباحا، ويكون دافئا على القاهرة والوجه البحري نهارا، ودافئا على السواحل الشمالية الغربية، مائلاً للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب سيناء والرياح تكون معتدلة.

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد أن تكون هناك كثافة في الشبورة المائية، ويكون الطقس حارا على شمال الصعيد حارا على جنوب الصعيد والرياح تكون معتدلة، وعن حالة الطقس ليلاً، من المتوقع أن يسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 25 12.

الإسكندرية 21 12.

وادي النطرون 23 13.

طنطا 24 13.

شبين الكوم 24 12.

دمنهور 23 13.

بلطيم 24 13.

مطروح 21 13.

السلوم 20 13.

سيوة 24 11.

بورسعيد 24 14.

دمياط 23 12.

الزقازيق 25 13.

المنصورة 24 13.

الإسماعيلية 26 14.

السويس 25 14.

العريش 25 13.

رفح 25 13.

رأس سدر 26 13.

نخل 23 07.

نويبع 23 17.

طابا 24 15.

كاترين 20 05.

الطور 24 15.

شرم الشيخ26 16.

الغردقة 26 16.

مرسى علم 25 14.

الفيوم 26 11.

بني سويف 26 10.

المنيا 27 10.

أسيوط 28 10.

سوهاج 27 11.

قنا 29 11.

الأقصر 30 11.

أسوان 31 11.

إدفو 31 12.

أبوسمبل 31 13.

الوادي الجديد 29 10.

شلاتين 29 17.

أبو رماد 28 17.

حلايب 28 18.

رأس حدربة 29 18.