القصة الكاملة لمرض فيفي عبده.. ضهرها واجعها وبتتعالج في البيت

شائعات كثيرة حول الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده "67 عاما"، والتي كشفت حقيقتها أمس في تصريحات تليفزيونية لها.

كانت فيفي عبده، عبرت عن انزعاجها من الشائعات التي طالتها بعد أن أعلنت مرورها بوعكة صحية، مؤكدة أنها تتلقى علاجها بالمنزل، ولم يتم احتجازها بالمستشفى كما يتردد خلال الشائعات التي انتشرت عنها.

ومن خلالها حسابها الخاص بـ"إنستجرام" نشرت فيفي عبده، رسالة صوتية مكتفية بوضع صورة لها في مرحلة الشباب، وتحدثت بصوت متقطع قائلة: "أنا في البيت، أنا عايزة أطمنكوا عليّ أنا مش في المستشفى زي ما هما منزلين، أنا عيانة وفي البيت، بتعالج في البيت عشان ضهري واجعني مش أكتر، معنديش أي حاجة، اللي عندي إني أنا محتاجة دعاء الناس، لأني فعلا مكنتش قادرة أمشي على رجليا، الحمدلله رب العالمين أديني بتعالج وإن شاء الله هبقى كويسة".

وكشفت الفنانة فيفي عبده، تفاصيل حالتها الصحية، مشيرة أن الصورة المتداولة لها على سرير المستشفى صورة قديمة لها وترجع لأيام ثورة يناير.

وقالت "عبده"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ونجوى إبراهيم، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "مكنتش بقدر أتحرك فجأة رجلي ولا أي حاجة بدون أي حاجة وبدون أي سبب ونازلة من السرير وحاجة ضغطت على العصب بتاع الرجل وضغط على العصب وألمها فظيع جدا".

وأوضحت "عبده"، أنها تلقت كمية كبيرة من الاتصالات ممن يريدون أن يطمئنوا عليها "أنا مش تعبانة للدرجة دي"، لافتة أن مرضها أثر على الرقص الذي كانت تقوم به في المنزل.

وأكدت فيفي عبده، على أنها تخاف من الحسد "العين مذكورة في القرآن وبنسى ألبس الخرزة الزرقاء والبيت مليان خرز أزرق والخرز الأزرق والقرآن بيضيع الحسد"، مشيرة أن "الهون" الخاص بها "اتكسر" بسبب العين.