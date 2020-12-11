فيديو.. فيفي عبده في أول ظهور لها بعد وعكتها الصحية: "ويلكم باك فوفا"

نشرت الفنانة فيفي عبده، مقطع فيديو جديدا عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام"، طمأنت من خلاله جمهورها على حالتها الصحية، بعد أن كانت قد أعلنت تعرضها لوعكة صحية وغيابها لفترة عن مواقع التواصل الإجتماعي.

وعلقت الفنانة فيفي عبده على مقطع الفيديو: "‏اسكيوزمي ويلكم باك يا فوفة بحبكوا".

وكانت الفنانة فيفي عبده، بعد إعلان تعرضها لوعكة صحية تسببت في إبعادها عن مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت يوم الأحد الماضي، صورة لها عبر حسابها الخاص على "إنستجرام"، وجهت من خلالها رسالة لجمهورها قائلة: "‏يا رب تكونوا بتدعولي يا رب".

وقبل ذلك المنشور بأربعة أيام، كانت نشرت الفنانة فيفي عبده، مقطع فيديو لها أعلنت من خلاله تعرضها لوعكة صحية، وأنها لم تخبر جمهورها بذلك، وأنها تحبهم كثيرا، مطالبة بأن يدعوا لها بالشفاء.

فيفي عبده تعلن انزعاجها من الشائعات

وكانت أعلنت الفنانة فيفي عبده انزعاجها من الشائعات التي طالتها بعد أن أعلنت مرورها بوعكة صحية، مؤكدة أنها تتلقى علاجها بالمنزل، ولم يتم إحتجازها بالمستشفى كما يتردد خلال الشائعات التي إنتشرت عنها.

ومن خلالها حسابها الخاص بـ"إنستجرام" نشرت فيفي عبده، رسالة صوتية مكتفية بوضع صورة لها في مرحلة الشباب، وتحدثت بصوت متقطع قائلة: "أنا في البيت، أنا عايزة أطمنكوا عليّ أنا مش في المستشفى زي ما هما منزلين، أنا عيانة وفي البيت، بتعالج في البيت عشان ضهري واجعني مش أكتر، معنديش أي حاجة، اللي عندي إني أنا محتاجة دعاء الناس، لأني فعلا مكنتش قادرة أمشي على رجليا، الحمدلله رب العالمين أديني بتعالج وإن شاء الله هبقى كويسة".

وأضافت فيفي عبده: "مش عارفة مطلعين إشاعات كتير عليّ جدا، حرام اللي هما كاتبينه ده، الحمدلله أنا كويسة، وإن شاء الله واقعة وتزول، وربنا يشفي كل مريض وأنا من ضمنهم، ومن مصر أم الدنيا بحبكم أوي، ربنا يخليكم بيت بيت".

وتمنى عدد كبير من الفنانين الشفاء للفنانة فيفي عبده من خلال تعليقاتهم وكان من أبرزهم سوسن بدر، شيكو، رانيا محمود ياسين، عبير صبري، واللافت في النظر بأن هذا التسجيل الصوتي لم تستخدم لزمتها الشهيرة في نهاية الفيديو "خمسة مواه.. خمسة هاوريو..أيوة بقى".

فيفي عبده: أنا محسودة

وعلى جانب آخر في شهر أكتوبر الماضي، كانت تحدثت الفنانة فيفي عبده عن أنها "محسودة"، وهذا ما واجهته في أشياء عديدة في حياتها، وأضافت أثناء بث عبر حسابها "إنستجرام"، بعد أن قطع البث فجأة: "أنا اتقرا عليا أنا بجد محسودة حتى الإنستجرام وقف.. مش عارفة أعمل إيه في حياتي.. كل حاجة محسودة فيها مش عارفة ليه".

وتحدثت فيفي عبده، خلال الفيديو عن عدد متابعيها عبر انستجرام وتويتر والذين تجاوزا الـ7 ملايين، وتمنت خلال الفيديو أن يصل عمرها إلى 110 أعوام وتكون "كركوبة".