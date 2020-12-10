فيفي عبده على تكريم أشرف زكي: ربنا يجعله في ميزان حسناتك

حرصت الفنانة فيفي عبده، رغم أزمتها الصحية الأخيرة، على توجيه رسالة إنسانية خاصة للفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بعد تكريمه أمس الأربعاء، في مهرجان المسرح العربي.

وحظى تكريم أشرف زكي، بإشادات واسعة، ورسائل دعم من عددٍ كبير من الفنانين، على مدار الساعات الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما بعد ظهوره في إحدى الصور وهو يسجد على خشبة المسرح، بعد تكريمه، وكان برفقته زوجته الفنانة روجينا، وشقيقته الفنانة ماجدة زكي.

رسالة إنسانية

وقالت فيفي عبده، في رسالتها، لـ"أشرف زكي"، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، "يا دكتور أشرف.. إنت تستاهل أكتر من كده مليون مرة ومليون تكريم، لأنك راجل بمعنى الكلمة ربنا يعلم أنت بتعمل إيه"، داعية له بقولها، "ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب ويخليك لينا ويديك طول العمر والصحة يا رب.. بنحبك كلنا".

عطاء لا محدود

وجاء ذلك تعليقا على منشور الفنانة السورية أصالة، التي وجهت هي الأخرى رسالة شكر إلى أشرف زكي، عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، قالت فيها: "هو إنسان حافظ على ما وهبه الله له.. من خلق وإخلاص وعطاء لا محدود لكل من حوله.. الأستاذ الكبير بقلبه ونبله وطاقته أشرف زكي تكريمك فرصة لتعرف مدى محبة كل من حولك واحترامهم لك أستاذنا الطيب الوقور".

تفاصيل مرض فيفي عبده

وكانت فيفي عبده، قد وجهت رسالة صوتية إلى جمهورها، بشأن طمأنتهم على حالتها الصحية التي تدهورت في الأيام الأخيرة، لاسيما بعدما انتشرت شائعات خلال الساعات الماضية، بأنها أصيبت بفيروس كورونا، وهو ما نفته في رسالتها جملة وتفصيلًا.

وقالت فيفي عبده، في رسالتها، "أنا في البيت، أنا عايزة أطمنكوا عليّ أنا مش في المستشفى زي ما هما منزلين، أنا عيانة وفي البيت، بتعالج في البيت عشان ضهري واجعني مش أكتر، ماعنديش أي حاجة، اللي عندي إن أنا محتاجة دعاء الناس، لأني فعلا ماكنتش قادرة أمشي على رجليا، الحمد لله رب العالمين أديني باتعالج وإن شاء الله هبقى كويسة".

سجدة شكر

وكان مهرجان المسرح العربي، قد افتتح فعاليات الدورة الـ37، أمس الأربعاء، على مسرح معهد الفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالهرم، حيث كُرم فيها الفنان أشرف زكي، رئيس الأكاديمية، والذي سجد باكيًا على خشبة المسرح.