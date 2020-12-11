إصابة طالب وطفلين في حوادث متفرقة بسوهاج

أصيب طالب وطفلين في 3 حوادث متفرقة، بمراكز "دارالسلام، والبلينا، وطهطا" في محافظة سوهاج، ونقلوا للمستشفيات القريبة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام بوجود مصادمة ومصاب على الطريق الزراعي الشرقي، بناحية بندر دار السلام، وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة.

وتبين من المعاينة أنه في أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "عبده. س. ا"، 35 عاما، سائق، يقيم بناحية الزرازره دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بالمدعو "كرم. ش. ع"، 16 عاما، طالب، يقيم بناحية أولاد الشيخ دائرة المركز، حال عبوره الطريق، ما نتج عنه إصابته بجرح متهتك، واشتباه كسر وتمزق بالأوعية الدموية في القدم اليمني، ونقل لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال قائد السيارة، والمصاب "محمود. ع. م"، 20 عاما، طالب، قرر الأول بأنه فوجئ بالمذكور يعبر الطريق أمامه، ولم يتمكن من مفاداته، واتهم الأخير الأول بالتسبب في إصابته، وتم التحفظ علي السيارة.

وتبلغ لمركز شرطة البلينا من المستشفي المركزي بوصول الطفل "بدر. ح. م"، 8 سنوات، تلميذ، يقيم بناحية الحرجة بحري دائرة المركز، مصابا باشتباه كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، وحول لمستشفى سوهاج الجامعي.

وانتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وبسؤال شقيقه "حسام. ح. م"، 22 عاما، عامل، يقيم بذات الناحية، قرر بأنه في أثناء قيادته دراجته البخارية، وبرفقته شقيقه بناحية العراب، اختلت عجلة القيادة بيده، وسقطا أرضا، ما نتج عنه إصابة شقيقه، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وتبلغ لمركز شرطة طهطا من مستشفي طهطا العام بوصول الطفل "يوسف. ع"، 4 سنوات، يقيم بناحية الخزندارية دائرة المركز، مصابا بهبوط حاد بالدورة الدموية، إدعاء تناول أقراص مجهولة.

وبسؤال والدته "مريم. ع. خ"، 35 عاما، ربة منزل، تقيم بذات الناحية، قررت أنه حال لهو طفلها بالمنزل، تناول أقراص طبية باسطة للعضلات عن طريق الخطأ، ما نتج عنه إصابته، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وحررت المحاضر اللازمة عن الوقائع، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.