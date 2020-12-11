وفر ميزانية البدل النقدي للمعلمين يا محافظ قنا

يعيش قطاع كبير من المعلمين في محافظة قنا، وأنا واحد منهم، في قلق بعد أن تم إبلاغ الادارات التعليمية بالمحافظة، بفصل البدل النقدي عن مرتباتنا والبالغ قدره 481 في شهر ديسمبر 2020، وإعادته في شهر يوليو القادم، ما يسبب لنا مشاكل مادية صعبة، حيث أن المرتب الشهري لا يكفي لتغطية احتياجاتنا واحتياجات اسرنا، وخاصة وإن لدينا التزامات وقروض وجمعيات وأقساط، لذلك نناشد السيد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، توفير ميزانية البدل النقدي مع وزارتي التربية والتعليم والمالية، وحل مشكلة المعلمين المزمنة، مع العلم إنها مشكلة تتكرر كل عام، ولا نجد لها حلاً.

عن المعلمين

محمود درويش