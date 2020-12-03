بريد الوطن.. جاء الشتاء فتألمت المنصورة من التجاهل

وجاء الشتاء ولكن هذه المرة بقسوة لم يشهدها أهل المنصورة، الذين عاشوا ليلة كاملة من الرعب والخوف، لموجة قاسية من هطول مستمر للماء والثلج وسرعة الرياح، التى اقتلعت لافتات الدعاية لمرشحى النواب، وكأنها تدق على باب كل واحد منهم لتلفت انتباهه بضرورة أن يكون له دور حقيقى فى تهيئة شوارع المنصورة لتكون مستعدة لمواجهة الشتاء الذى يبدو أنه قاسٍ ومؤلم على كثير من الناس، وإذا كان هذا اليوم شديد المطر ولكنه أظهر كثيراً من السلبيات الموجودة، أولاها أن شوارع غاية فى الأهمية كشارع المشاية وشارع محمد فتحى ونفق عزبة عقل ونفق القطار والحسنية ظهرت كأنها ترع ممتدة من المياه التى لم تجد مصارف، وهذه أماكن حيوية بالمنصورة، فما قولك أن هناك عشرات المناطق التى غرقت شوارعها لأيام مثل منطقة ستوتة والجلاء ومنطقة السلخانة وشارع المديرية وعزبة الشال، ولأنها مناطق شعبية ولا تسلط عليها عيون المسئولين كانت حالتها مزرية مؤلمة، أنا أتحدث عن يوم من الشتاء الشديد، فماذا سيحدث فى شهور الشتاء القادمة؟ ولن أحمِّل أحداً بعينه المسئولية، ولكنى أخاطب النواب القادمين بالاهتمام بالصرف الصحى المتهالك الذى سقط من حسابات كثير من النواب السابقين، وأرجو أيضاً نظرة لأعمدة الإنارة التى تسقط ضحايا كل شتاء بعمل عوازل لها، حياة الناس أمانة فى عنقك أيها النائب.

محمد الطرابيلى

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