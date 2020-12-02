بريد الوطن.. الانتماء لا يباع ولا يشترى

يتعلق الإنسان بوطنه الذى وُلد ونشأ فيه وخطت أقدامه أولى خطواتها على أرضه، ليست كل الأوطان تنبت سنابل الخير والفداء والتضحية فى نفوس أبنائها، فهى تختلف من وطن لآخر، فقد يولد الإنسان خارج وطنه، ولكن جينات الوراثة تلعب دورها فى تشبثه بوطنه، والانتماء إليه بقلبه وعقله، والحلم بالعودة والدفاع عنه بكل ما أوتى من قوة، ما أجمل أن يكون للوطن أساس ثابت وحضارة راسخة علومها علمت الإنسانية كلها وارتشفت من رحيقها وما زالت، تاريخ ناصع البياض لا ينكره غير - الجاحد - المغيب - المغرر به من قِبَل قلة لا بأس لها ولا شدة، ولنا أن ندرك كم هى قيمة الولاء للوطن الأم أمام الإغراءات والمزايا والتنعم فى الخيرات والأحلام الوردية الواهية فى الوطن الثانى، كلمة وطن تعنى الأكسجين بالنسبة لحياتى، رؤيتك يا وطنى نبض القلوب فى ملامسة أراضيك، ولوعة الأحضان الدافئة عند لقاء الحبيبين، ذكرياتى ودفتر أحوالى منقوش على جدرانك، صغيراً أو كبيراً يجذبنى الشوق وينتظرنى الحنين، الظلم لا يأتى من الأوطان، ولكن يأتى من أشخاص معينين يتحكمون فى مصير الأوطان، فالوطن ليس أرضاً ومياهاً ومبانى وأشجاراً وجبالاً وصخوراً وودياناً، ولكنه روح تسكن الوجدان، ويحارب العقل فى سبيل رفعة شأن الوطن ونهضته.

سامى الشيخ عامر

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