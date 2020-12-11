المنسي قنديل: ألفت رواية "يوميات طبيب أرياف" بسبب عزل كورونا

كشف الكاتب والروائي الدكتور محمد المنسي قنديل، إن روايته "يوميات طبيب أرياف"، كان من المفترض أن يكتبها منذ 33 عاما، في أثناء قضائه فترة الامتياز في أحد الوحدات الصحية بالمحلة الكبرى في محافظة الغربية.

وقال "قنديل" خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم"، المذاع عبر فضائية "cbc"، إن الرواية كانت تحكي عن طالب بكلية الطب يحاول أن يجد طريق للمستقبل، وسط مدينته التي تنتمي لطبقة العمال.

وأشار محمد المنسي إلى أنه فور تخرجه كلف في الريف، ولم يستطيع كتابة الرواية وقتها؛ بسبب انشغاله بالأحداث التي وقعت وقتها، مؤكدا أنه كان يجلس مع الكاتب العالمي نجيب محفوظ في مقهى ريش، وكان يوصيهم بتوسيع فرشة الرواية المصرية، وأنها لا تدور في الأحياء والأزقة، مطالبًا ألا يقلده أحد ويكتب عن الحارات والأزقة.

وأوضح "قنديل" أنه سافر لبلاد عديدة حول العالم، وساعده ذلك على كتابة الروايات، لافتا إلى أنه كان مغرما بالتاريخ ويغوص فيه، مشددًا على غنى التراث المصري الممتد لأكثر من 3000 عام.

ولفت الكاتب الروائي إلى أن أزمة كورونا تسببت في ظهور روايته الأخيرة للنور، مشيرا إلى أنه كان في كندا، وكان يحاول العودة قبل توقف الطيران، وكان يخاف من إغلاقه قبل عودته، مؤكدًا أنه عزل نفسه في المنزل بعد رجوعه، ولم يجد شئ يشغل به وقته إلا أن يكتب روايته الجديدة "يوميات طبيب أرياف"، موضحا أنه حصل على الجنسية الكندية وجواز السفر الكندي.

ومحمد المنسي قنديل، روائي مصري، مواليد المحلة الكبرى، وتخرج في كلية الطب - جامعة المنصورة، عام 1975، وتفرغ للكتابة الأدبية، وعمل على إعادة تقديم التراث، وألف روايات كثيرة، وحصل على عدد من الجوائز، منها "الدولة التشجيعية"، عام 1988.