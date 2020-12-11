غدا.. قطع الكهرباء عن مناطق في بني سويف والمنصورة والخارجة

ستقطع شركات توزيع الكهرباء في شمال الدلتا ومصر الوسطي التيار لإجراء أعمال الصيانة في عدد من المناطق بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية و4 قرى بمركز الخارجة وفصل الخدمة ببعض المناطق والأحياء في محافظة بني سويف.

إجراء أعمال الصيانة بعدد من الأماكن بنطاق مدينة المنصورة

وستفصل شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء التيار الكهربائي للوحة توزيع مشعل ولوحة توزيع الفردوس "المجزر" يوم غد ولمدة 4 ساعات من الساعة 5 صباحا حتى الساعة 9 صباحا لإجراء أعمال الصيانة على محطة محولات منية سندوب، وتأثر عدد من الأماكن بنطاق مدينة المنصورة.

المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء

وأعلنت شركة شمال الدلتا أن المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء عن لوحة توزيع مشعل هي، "منشية المصطفى والثلاجة وشارع سكة سندوب والحسنية وشارع حسين بك وشارع العباس وشارع بور سعيد وشارع السلخانة وشارع محمد فتحي وشارع الجلاء حتى مدرسة عمر بن عبدالعزيز، وشارع الأسواق وبنك الدم".

أما عن المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء عن لوحة توزيع الفردوس "المجزر"، هي منطقة المجزر بالكامل ومنطقة مستشفى التأمين الصحي بالمجزر وجزء من منطقة أم الجلاجل وجزء من شارع عبدالسلام عارف من بنزينة الغاز حتى سامية الجمل ومحطة مجاري مورجانتي والمنطقة خلف الأمن المركزي".

فصل التيار عن عدد من المغذيات العمومية بمدينة بني سويف

وستقوم شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بفصل التيار عن عدد من المغذيات العمومية بمدينة بني سويف، على مدار أيام الأسبوع القادم بدء من السبت 12 إلى الخميس 17 ديسمبر الجاري، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بشبكة الكهرباء، ما يترتب عليه فصل الخدمة عن بعض المناطق والأحياء التي تغذيها تلك المغذيات.

وتقرر فصل التيار غدا عن مناطق الأباصيري، كورنيش النيل، خلف حديقة عبدالسلام عارف، فيما يتم فصل الخدمة يوم الأحد عن منطقة الحميات، ويوم الإثنين عن شارع الروضة ومنطقة خلف الاستاد، في حين يتم قطع التيار يوم الثلاثاء عن شارعي عبدالسلام عارف وزمزم، ويوم الأربعاء عن شارعي أحمد عرابي والروضة، ويوم الخميس عن حي بني سويف الجديدة وقصر الثقافة، وذلك لمدة ساعتين فقط من الساعة 6 إلى 8 صباحا.

فصل التيار الكهربائي عن 4 قرى بمركز الخارجة

وستقوم الشركة بهدف تحسين الخدمات للمواطنين بفصل التيار الكهربائي عن 4 قرى بمركز الخارجة غدا وفصل التيار الكهربائي عن 4 قرى بمركز الخارجة لإجراء عمليات الصيانة الدورية بكل الأكشاك والمحولات الكهربية بهذه القرى.

والقرى التي سيتم فصل التيار عنها هي ناصر والثورة وشرق بولاق وبورسعيد الجديدة لمدة 6 ساعات بدءا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية مساء

وسيتم فصل التيار الكهربي للقيام بأعمال الصيانة لضمان تقديم خدمة أفضل للمواطنين ومواجهة زيادة الاحمال.

وتهيب شركتي توزيع الكهرباء بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكل المنشآت الخدمية والجماهيرية باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.