إنشاء فريق للمتابعة بفروع مياه المنيا لوضع خطط التشغيل والصيانة

صرح المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أنه تم عقد اجتماع مع مسؤولي الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه الممول من الوكالة الأمريكية IwSSTA، لمناقشة تطوير قاعدة بيانات الربط بين كل القطاعات لسرعة تحديد الاحتياجات وتوفيرها وإنشاء فريق للمتابعة بكل الفروع لوضع خطط التشغيل والصيانة الدورية.

تطوير العمل بمختلف القطاعات داخل الشركة

وأوضح أن الاجتماع يأتي في إطار توجيهات كلا من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتطوير العمل بمختلف القطاعات داخل الشركة.

تحسين الأداء التشغيلي

وأضاف الشهاوي أن الاجتماع ناقش آليات تحسين الأداء التشغيلي والاستدامة المالية وتقديم الدعم الفني لإدارة الأصول وتحسين جودة الخدمة وتحقيق الكفاءة التشغيلية وعمل التجهيزات اللازمة لحصول عدد من معامل الشركة على شهادة الأيزو 17025.

زيادة نسبة التحصيل وتقليل الفاقد

وذكر أن الاجتماع تناول آليات زيادة نسبة التحصيل، وتقليل الفاقد وزيادة الإيرادات وتبادل الخبرات وضرورة عمل أرشفة إلكترونية لسهولة جمع البيانات ورفع كفاءة البرامج المالية.

وأكد رئيس شركة مياه المنيا، حرص الشركة على الاستفادة من كل البرامج المتاحة لتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن.

دورة إدارة الأزمات والتفاوض

ونظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء وبالتنسيق مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، "دورة إدارة الأزمات والتفاوض" لـ30 شابا من منسقي أندية التطوع وفرق الجوالة، بمدريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وذلك بمركز التدريب التابع لشركة الصرف الصحي بالقاهرة.

تطوير قدرات العاملين بشركات المياه

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الاهتمام بتطوير قدرات العاملين بشركات المياه والصرف الصحي على إدارات الازمات والطوارئ، والتأهب والاستعداد ووضع سيناريوهات مسبقة لكل الاحتمالات والمخاطر وآليات التعامل معها.