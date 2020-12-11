"صحة أسيوط" تفاجئ المنشآت الصحية بحملات مفاجئة لتقييم الآداء

ترأس وكيل وزارة الصحة بأسيوط، حملات مفاجأة، اليوم، على مستشفيات "البداري المركزي وساحل سليم المركزي وحميات الشامية وأبنوب المركزي والإيمان العام وأسيوط العام وصدر أسيوط" للمتابعة وتقييم الآداء.

جاء ذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة للوقوف على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

واستهدفت الحملات، الوقوف على المخزون الحالي من الأدوية والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة فضلًا عن التأكد من توافر جميع الأدوية والمستلزمات والمهمات الطبية ومدى توفرها.

وفى سياق متصل، تفقدت اللجان المخازن والصيدليات والاستقبال العام والمطبخ والمعمل والأقسام الداخلية، إلى جانب تفقد قسم العزل والأشعة والعناية والمخزن والصيدلة والعنايات والغسيل الكلوي.

من جانب آخر، عقد وكيل الوزارة اجتماعا مع إدارة كل مستشفى على حدة وطاقم مقدمي الخدمة بها وتم متابعة الأدوية والمستلزمات والمهمات الطبية وعمل تقييم للمتوفر والمستهلك من المستلزمات الطبية والوقائية المستخدمة في المستشفى للتعامل مع مرضى فيروس كورونا المستجد وتم التأكد من توافرها لسد الاحتياجات وكذلك أدوية الطواريء.