تعيين 509 شاباً.. و64 ألف جنيه رعاية صحية واجتماعية للعمالة غير المنتظمة بالفيوم

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم بتعيين 509 شباب ، من بينهم شاب من ذوى القدرات ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1629 من راغبي عمل ، فضلا عن استخراج 361 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت في مجال العمالة غير المنتظمة بصرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 60 ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ 16 عاملاً ، و 4633 جنيه رعاية صحية لـ 109 عمال ، فضلاً عن تسجيل 5 عمال جدد بالمنظومة .

وقال علي أبو الحسن وكيل المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر نوفمبر الماضي- إن المديرية تلقت 22 شكوى عمالية ، تم تسوية شكوى واحدة منها ودياً ، وتحويل 8 شكاوى للقضاء ، وحفظ شكوي أخري ، بالإضافة إلى 12 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة .

وأضاف مدير المديرية أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 96 منشأة ، وأسفر عن تحرير 6 محاضر، وبحث 9 شكاوى في نفس المجال.

وأضاف أن المديرية قامت في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم التفتيش على 280 منشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي ، وتم تحرير محضران للمنشآت المخالفة .