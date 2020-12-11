لو بتيجي عالية.. كيف تتجنب ارتفاع قيمة فاتورة المياه الربع سنوية؟

بحلول موعد فاتورة المياه الربع سنوية، يتفاجأ الكثير من المواطنين في كثير من الأحيان بارتفاع قيمة فاتورة المياه الخاصة بهم، ما يضعهم في حيرة حول الاستهلاك الحقيقي لهم وقيمة الفاتورة المطلوبة، وخصوصا إذا كان المواطن على ثقة بوجود خطأ في تلك الفاتورة غير المناسبة لاستهلاكه.

وفي تلك الحالة، يلجأ الموطن إلى شركة المياه التابع لها حتى يتم فحص عداد المياه الخاص به للتأكد من سلامته بتقديم شكوى في شركة المياه التابع لها العقار السكني، ولفحص عداد المياه يجب تقديم طلب للشركة التابع له العقار السكني.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما نقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الإجراءات والمستندات المطلوبة لفحص عداد المياه، وفق الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي:

الإجراءات المطلوبة لفحص عداد مياه

- يقدم المنتفع طلب فحص عداد المياه التابع للعقار الخاص به لفرع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التابع لها العداد محل الشكوى.

- يتجه المنتفع لسداد قيمة فحص العداد والمديونية، والتي تتحدد وفق اللائحة التجارية الموحدة.

- يتجه فني الشركة للعقار المقصود لرفع العداد وفحصه بالورشة ومعايرته.

- يقوم المندوب بتركيب العداد مرة أخرى حال كونه سليما، وإذا ثبت عدم سلامته يتم تغيير العداد التالف بآخر سليم.

- تصفية الحساب والتسوية وفقا لقراءة رفع العداد وتقرير ورشة العدادات.

- حال تلف العداد يتم تركيب عداد جديد بدلا من التالف بعد سداد العميل قيمته.

المستندات المطلوبة للتقديم على طلب فحص عداد مياه

- يقدم المشترك طلبا من المنتفع برغبته في فحص عداد المياه التابع للعقار الخاص به.

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمنتفع.

- صورة آخر فاتورة مياه تم إصدارها.

- يترك المنتفع رقم الهاتف الأرضي والمحمول والبريد الإلكتروني الخاص به.

- آخر قراءة في العداد عند رفعه للفحص.

يتم فحص العداد خلال 7 أيام من تقديم المستندات المطلوبة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.