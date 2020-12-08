قطع المياه 5 ساعات عن شبين القناطر بسبب عطل مفاجئ

أعلنت شركة مياه القليوبية، قطع المياه عن مناطق "الوكلاء والدلتا وعزبة أبوخضرة غدًا الأربعاء من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، نظرًا لحدوث عطل مفاجئ بخط طرد محطة رفع الصرف الصحي رقم 3 قطر 500مم زهر مرن بمدينة شبين القناطر.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجتهم من المياه، على أن تقوم الشركة بتوفير سيارات مياه نقية صالحة الشرب خلال تلك الفترة.

وكان أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، رفع حالة الطوارئ تحسبًا لسقوط أية أمطار على قرى ومدن المحافظة، وانتشار المعدات بمنازل الكبارى والأنفاق، لسرعة رفع تراكمات المياه، موضحًا أنه فى إطار استعدادات الشركة لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، قامت الشركة بتنفيذ أعمال غرف صرف الأمطار في نطاق محافظة القليوبية بقيمة تقديرية بحوالى 27 مليون جنيه تقريبًا.

وأوضح مجاهد، أنه من المخطط تنفيذ 1800 غرفة صرف أمطار بالمناطق الحيوية والطرق الرئيسية والمحاور والميادين الرئيسية، فمن المقرر تنفيذ غرف صرف أمطار بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، ونفق أسفل الطريق الدائري ومطالع ومنازل الكباري بمدن المحافظة، والتي كانت تحدث تأثيرًا كبيرًا على حركة المواطنين أثناء فترت سقوط الأمطار.

وأكد "مجاهد"، أنه بلغ إجمالي المعدات التى استعدت بها الشركة لاستقبال موسم الأمطار 108 معدة بالإضافة إلى 50 طلمبة غاطسة، تم توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة، موضحًا أن أطوال شبكات الصرف الصحي بالمحافظة تصل 1950.3 كم، فيما بلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحي بالمحافظة 20 محطة، أما محطات رفع الصرف الصحي 149 محطة، فيما تم وضع خطة للعمالة لمواجهة الأمطار تضمنت 540 عامل تقريبًا.