بعد فوزها بـ"أفضل ممثلة".. إلهام شاهين: مشهد الأم مع أمينة خليل الأصعب

أبدت الفنانة إلهام شاهين، سعادة بالغة إزاء فوزها بجائزة أفضل ممثلة في مسابقة الأفلام الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن دورها في فيلم "حظر تجول"، للمخرج أمير رمسيس.

وقالت إلهام شاهين لـ"الوطن" إن فوزها بالجائزة جعلها تطير من الفرحة، لاسيما وأنها من مهرجان عريق بقيمة القاهرة السينمائي، مضيفة أنها استمتعت بتجربتها في هذا الفيلم، لكونه مختلفا عن سابق تجاربها السينمائية، بحسب قولها.

وتابعت إلهام شاهين: "انجذبت للسيناريو من أولى مشاهده التي تشهد خروجي من السجن بعد 20 عاما؛ إذ شردت بذهني حينها لأتخيل شكلها وحالتها النفسية بعد مغادرتها لمحبسها، وحينها وجدت أن مشهد كهذا لم أقدمه في مسيرتي السينمائية، وأنا بطبيعتي أبحث عن التجديد والاختلاف، وأرفض أعمالا لأنني لا أحب تكرار نفسي، ومن هذا المنطلق تحمست للفيلم، ووافقت عليه من دون تردد".

واعتبرت إلهام شاهين مشهد احتضانها لابنتها، التي جسدت دورها الفنانة أمينة خليل، ومناداتها لها بكلمة "ماما" الأصعب لها في الفيلم؛ إذ شعرت حينها بحالة غريبة لا يمكن وصفها، وهو ما أرجعته إلى تضارب المشاعر بين الأم وابنتها، والتي تجلت واضحة لمن شاهد الفيلم.

وشارك في بطولة الفيلم أحمد مجدي، وكامل الباشا، وعارفة عبدالرسول، ومحمود الليثي، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم المخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من تأليف وإخراج أمير رمسيس.

وفي سياق مختلف، أشادت إلهام شاهين بالدورة الثانية والأربعين من المهرجان التي اختتمت فعالياته، مساء أمس، داخل دار الأوبرا المصرية، مؤكدة أنها كانت من أنجح الدورات، لما تضمنته من أفلام رائعة استمتعت بمشاهدتها، وكذلك ندوات لصناع الأفلام.

ووجهت الفنانة الشكر للمنتج محمد حفظي، رئيس المهرجان، وكل العاملين في هذه الدورة على خروجها بهذا الشكل المشرف، رغم تحديات وباء كورونا.