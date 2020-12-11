حملات تجميل وزراعة 100 شجرة مثمرة بأبوقرقاص في المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، حملاتها، اليوم، للنظافة والتجميل وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز ودهان الأعمدة وزراعة الأشجار والشتلات الجديدة.

يأتي ذلك بناء على تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، باستمرار تنفيذ حملات النظافة والتجميل والاهتمام برفع مستوى البيئة العامة وتحقيق رضا المواطنين.

وقال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز أبوقرقاص، إنه جرى زراعة 100 شجرة مثمرة بطريق مصر أسوان الزراعى ومداخل المدينة البحرى والقبلي، وأكد رئيس المركز أن غرس الشجر المثمر بالمركز، هدفه التجميل والحفاظ على البيئة والتنمية الاقتصادية المستدامة.

ووجّه رئيس المركز إلى ضرورة تفعيل دور الأجهزة التنفيذية بالمركز بالعمل على زيادة المسطحات الخضراء في مركز أبوقرقاص والاهتمام بالتشجير والحفاظ على الشكل الجمالي والتنسيق الحضاري للمدينة والقرى.

وأكد أنه كلف بمتابعة الأعمال اليومية للمدينة والقرى التابعة للمركز حيث تم شن حملة نظافة داخل مدينة أبوقرقاص شملت شوارع المدينة وجاري أعمال دهان أعمدة الإنارة بمدينة أبوقرقاص.

من جهة أخرى، عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس عدد من جلسات الاستماع والحوار حول المخطط الاستراتيجي الجديد لمدينة ديرمواس بحضور شركاء التنمية ورؤساء المصالح الحكومية.

وقالت المهندسة نبيلة علي، رئيس المركز، إن جلسات الاستماع حضرها الدكتور إسماعيل الشيمي، رئيس المكتب الاستشاري الهندسي، واستاذ التخطيط بجامعة الأزهر، المهندس مجدي ربيع مدير المركز الاقليمي، المهندسه اسماء صلاح مديرة التخطيط العمراني بالمحافظه، طه داود نائب رئيس المركز، المهندس عبد اللطيف عبد الباقي مدير الإدارة الهندسية، المهندس سامح عيسي مدير التخطيط العمراني، المهندس محمد سمير مدير تنظيم القري، المهندسه اسماء محمود مدير تنظيم المدينة.

وجري مناقشة كافة المحاور المتعلقة بالمخطط الجديد وأوصى الجميع بالإسراع في الانتهاء من المخطط التفصيلي والاشتراطات البنائية وسرعة وضع العلامات المساحية للبدء في استخراج تراخيص البناء.