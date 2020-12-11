الكشف على 416 مواطنا في قافلة طبية لجامعة المنيا

دشنت جامعة المنيا، قافلة طبية متكاملة، اليوم، لقرية "بني مهدي" التابعة لمركز المنيا، لتقديم خدمات لأهالي القرية البالغ عددهم نحو 5534 نسمة، بمشاركة كليات "الطب البشري، البيطري، الصيدلة، التمريض، والزراعة".

وقال الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، إن القوافل المتكاملة تواصل مجهوداتها للوصول للقرى الأكثر احتياجاً في إطار مسئوليتها لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة، ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وأضاف أن القافلة وقعت الكشف على 416 حالة مرضية، في 9 تخصصات طبية مختلفة، وقامت بالكشف بأجهزة حديثة عن أمراض الرمد مع توفير 85 صنف دواء، تم صرفها بالمجان للأهالي، إلى جانب تحويل 24 حالة مرضية للمستشفى الجامعي لاستكمال الفحوصات والتحاليل المعملية اللازمة لحالاتهم.

وأشار إلى تنظيم محاضرات وندوات تثقيفية قدمتها كلية التمريض لسيدات القرية وطلاب المدارس حول صحة المرأة بعنوان "الكشف الذاتي عن أورام الثدي"، و أخرى عن "أمراض الشتاء للأطفال" و"الاسعافات الأولية"، و"كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد"، والاهتمام بالنظافة الشخصية".

ولفت الدكتور محمد جلال، حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى إن القافلة اهتمت بالبيئة الخاصة بالقرية، وقدمت ندوات ومحاضرات خاصة بالمزارعين بالقرية، لتثقيفهم ورفع كفاءة العمل لديهم وزيادة الإنتاج الزراعي واستغلال المناخ والأراضي التي تتمتع بها القرية، إلى جانب توقيع الكشف الطبي البيطري على مختلف الفصائل الحيوانية.

كانت مديرية الصحة بالمنيا، نظمت قافلة طبية علاجية في قرية طهنا الجبل، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وجري توقيع الكشف الطبي على 1746 حالة، وصرف الأدوية، وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وكان توزيع التخصصات كالتالي، 337 حالة جراحة، و334 حالة أطفال، و255 باطنة، و123 قلب، و63 اسنان، و208 حالة جلدية، و155 انف واذن، و52 نساء، و110 تنظيم أسرة، وعمل 121 تحليل مختلف، و22 حالة موجات صوتية، و8 حالات رسم قلب، و 2 اشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 109 متردد، وتم خلع اسنان لـ 8 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 16 حالة لاستكمال العلاج.