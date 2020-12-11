"قومي المرأة" يوزع كمامات ومطهرات لحماية سيدات المنيا من كورونا

"أدوات تعقيم وكمامات ومطهرات" وزعها فرع المجلس القومي للمرأة على السيدات المعيلات في عدد من قري المنيا، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع هيئة "كير الدولية" خلال حملة طرق الأبواب ضمن فاعليات احتفالية "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة".

شملت الحملة التي ينفذها المجلس القومي للمرأة بالمنيا، قرى "بني أحمد الشرقية، المطاهرة، بني محمد سلطان بمركز المنيا، شوشة، الطيبة، السلام، والعمودين بمركز سمالوط، دلجا، البدرمان، بنى عمران، والناصرية بمركز ديرمواس".

وقالت الدكتوره منال أبوسمرة، مقرر فرع قومي المرأه بالمنيا، إن حملة طرق الأبواب تحت شعار "أحميها من الختان" هدفها نشر الرسائل الخاصة بالقضية وخلق رفض مجتمعي للثقافات الموروثة والمتعلقة بربط الختان بالدين.

وأشارت إلى أن الحملة تستهدف التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية، كما تستهدف دمج مؤسسات الدولة المعنية والقائمين عليها فى الحراك المجتمعى الرافض للختان وتنسيق الجهود فيما بينهم، وتعتمد حملة طرق الأبواب على توصيل رسائلها من خلال أعضاء الفروع إلى جانب رائدات المجلس القومي للمرأة.

وتتضمن رسائل الحملة توضيح رأي الدين في ختان الإناث وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة تؤذي الفتاة، وأنه ليس من العبادات، كما يتم توضيح رأي الطب والعقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في إرتكاب هذه الجريمة، كذلك الآثار النفسية والصحية التي تتعرض لها الفتاة.

وكان فرع المجلس القومي للمرأه بالمنيا، اختتم ورشة عمل لتدريب السيدات على المشغولات اليدوية وأعمال الحليّ والخرز بالتعاون مع هيئة كير الدولية، كأحد المداخل لتمكين المرأة إقتصاديا، وتوفير فرصة عمل لحياة كريمة بالتعاون مع بين الفرع وجامعة المنيا، ضمن خطة الإحتفال بالـ 16 يوم البرتقالية لمناهضة العنف ضد المرأة.

كما تم تنظيم ورشة عمل للأطفال علي فنون الرسم، لمدة ثلاثة أيام، وإقامة معرض فني لرسوم الأطفال وعروض فنية لكورال أطفال قصر ثقافة المنيا.