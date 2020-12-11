طالبات يبتكرن بحثين عن الزراعة الذكية والمناخ ومعالجة المياه

فى إطار حرص الوزارة على تشجيع الابتكار والبحث العلمي ودعم الشباب والتفاعل الإيجابي معهم، زار الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية، والرى مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا للبنات بالمعادي يرافقه الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والاتصالات، حيث كان في استقباله مسؤولي المدرسة.

والتقى الدكتور عبدالعاطى عددا من طالبات المدرسة وتفقد مشروعا بحثيا من إبداع الطالبات عن تطوير آلية ذكية لخدمة منظومة الري والزراعة من خلال مشروع "الزراعة الذكية والمناخ" اعتماداً على تكنولوجيا الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء واستخدام تقنيات الري الذكي لمساعدة صغار المزارعين في إدارة أعمال الري من خلال توفير بيانات عن رطوبة وملوحة التربة وربطها بالبيانات المناخية لإختيار نظام الري المناسب بما يحقق زيادة الإنتاجية الزراعية وترشيد استخدام المياه.

كما تفقد الدكتور عبد العاطى مشروعا بحثيا آخر عن معالجة المياه اعتماداً على دمج الطرق البيولوجية والكيمائية في أعمال المعالجة، حيث يتم إزالة الجسيمات البلاستيكية الدقيقة باستخدام طحالب خيطية دقيقة تسمى سبيرولينا كمرحلة أولى ثم استخدام مادة تلبد وتعويم الهواء المذاب كمرحلة ثانية.

ورحب الدكتور عبد العاطى باستقبال الطالبات بالمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة لتمكينهم من التطبيق العملي للمشروعات البحثية المقترحة فى ضوء ما يمتلكه المركز من بنية تحتية ونماذج محاكاة تساعد في اختبار أداء المشروعات.

وأثنى الدكتور عبد العاطى على جهود الطالبات ووعيهن بالتحديات المائية والبيئية التي تواجهها مصر، داعياً طالبات المدرسة لبذل المزيد من الجهد في التحصيل المعرفي والبحث العلمي وتوجيه الجهود فى إيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة للمشاكل التى يواجهها قطاع المياه فى مصر، مع الوعد باستمرار مثل تلك الزيارات لتشجيع الشباب الواعد على بذل المزيد من الجهد لما فيه صالح الوطن.