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محمود مسلم

"مصر للطيران" راعي لفريق غزل المحلة في الدوري الممتاز لكرة القدم

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الوطن
12:45 م | الجمعة 11 ديسمبر 2020
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

في إطار الدور الوطني لمصر للطيران وتبنيها لبرامج المسؤولية المجتمعية المستدامة والتي جزء منها الشراكة والتعاون مع الكيانات الاقتصادية القومية، تعلن مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية عضو تحالف ستار عن رعايتها لفريق غزل المحلة لكرة القدم التابع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وخلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء أمس للإعلان عن رعاة فريق غزل المحلة نقل الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران تهنئة الطيار محمد منار وزير الطيران المدني والعاملين بقطاع الطيران للدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام وأحمد عمرو رئيس شركة مصر للغزل والنسيج والدكتور مصطفى عبده رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم "تحت التأسيس" على صعود فريق غزل المحلة للدوري الممتاز المصري لموسم هذا العام 2020/2021 وذلك بعد سنوات طويلة من الغياب عن المشاركة في المسابقة الرياضية الأكثر جماهيرية.

وأعرب زكريا عن سعادته برعاية الشركة الوطنية مصرللطيران لفريق غزل المحلة أحد أكبر وأعرق الأندية في تاريخ الكرة المصرية متمنيا له التوفيق في مشوار البطولة، مؤكدا على استعداد مصرللطيران لتقديم كل التسهيلات اللازمة لفريق غزل المحلة والفرق والمنتخبات المصرية في مختلف الألعاب الرياضية بصفة عامة كونها الناقل الرسمي لمعظم البطولات الرياضية التي تقام في مصر.

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