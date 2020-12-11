مصادر: ختام دور الانعقاد السادس لمجلس النواب الثلاثاء

يقترب مجلس النواب من نهاية جلساته البرلمانية فى دور الانعقاد السادس المنقوص، ووفقا لمصادر برلمانية لـ"الوطن" فإن الجلسة البرلمانية القادمة والمزمع عقدها يوم الثلاثاء المقبل برئاسة الدكتور على عبد العال، ستكون آخر الجلسات البرلمانية فى الفصل التشريعى الأول، وسيتم مناقشة عدد من الاتفاقيات المهمة ويأتى على رأسها الاتفاقية الخاصة اتفاقية شراكة منتدى غاز المتوسط، والاتفاقية الخاصة قرض المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة، والسادس من أكتوبر، والذى تقدر قيمته بنحو 2.5 مليار دولار.

كان المجلس قد شهد على مدار أدوار انعقاده الستة نحو 1282 ساعة عمل، حيث حرص المجلس على تحقيق التوازن بين الأداء التشريعى والرقابى على مدار أدوار انعقاده، وقد التزمت الحكومة فى أغلب الأحوال بالحضور والتفاعل تحت قبة البرلمان.

حصاد العمل البرلمانى فى 6 أدوار انعقاد

ووفقا للإحصاء الصادر من الأمانة العامة للمجلس برئاسة المستشار محمود فوزى، بلغ إجمالى عدد مشروعات القوانين التى أقرها مجلس النواب خلال أدوار الانعقاد الخمس السابقة 877 مشروعا بواقع 8287 مادة، ومن المتوقع صدور إحصاء بالتشريعات التى أصدرها المجلس فى دور الانعقاد السادس "المنقوص"- الذى لم يكمل مدته التشريعية - خلال الأيام المقبلة.

فيما بلغ عدد البيانات العاجلة التي ناقشها المجلس نحو 156 بيانا عاجلا، و4064 طلب إحاطة، تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابياً، وكذلك 1530 طلب إحاطة تمت مناقشتها داخل اللجان النوعية وإجماليها 25 لجنة برلمانية.

وشهد دور الانعقاد الآول مناقشة 82 مشروع قانون و 324 طلب إحاطة و 265 بيانا عاجلا ،فيما بلغ عدد ساعات الانعقاد 289 ساعة.

وفى دور الانعقاد الثاني بلغ عدد مشروعات القوانين 219 مشروع قانون إضافة إلى 498 طلب إحاطة ومناقشة 464 بيانا عاجلا، بواقع 227 ساعة عمل.

وفي دور الانعقاد الثالث بلغ عدد المشروعات 197 مشروع قانون وتم مناقشة 385 طلب إحاطة و303 بيانات عاجلة وبلغت مدة الانعقاد 264 ساعة.

وناقش دور الانعقاد الرابع 156 مشروع قانون إضافة إلى 388 طلب إحاطة و347 بيانا عاجلا وبلغت مدة الانعقاد 222 ساعة.

وفي دور الانعقاد الخامس تم إقرار 233 مشروع قانون وتم فض انعقاده أمس حيث بلغ عدد طلبات الإحاطة 5594 طلب إحاطة والبيانات العاجلة 156 بيانا عاجلا حيث بلغت مدة انعقاد الدور الخامس 270 ساعة.