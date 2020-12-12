لو جديد في السواقة.. أشياء تأكد من وجودها في سيارتك وأسعارها

عند تعلم القيادة حديثا، يحرص السائق على توفير عدد من أدوات واكسسوارات السيارة، التي تساعده على حل أي من المشكلات التي يتعرض لها.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أشياء يجب أن يحرص السائق الحديث على توفيرها في السيارة وأسعارها في الأسواق، كالتالي:

أشياء تأكد من اقتنائها عند تعلم القيادة حديثا

كوفر سيارة:

يعمل غطاء السياره على حمايه السيارة من الأتربة والأمطار والعوامل البيئيه، كما أنه يكون مصنوعا من ماده الوتر برووف المقاوم للمياه، وتختلف أشكال وأنواع وخامات كوفر السيارة، ويتراوح سعر كوفر السيارة بين 250 و350 جنيها.

ضاغط هواء:

يستخدم ضاغط الهواء لتزويد إطارات السيارة بالهواء في حال إذا تم تفريغها من الهواء، ويتراوح سعر ضاغط الهواء بين 300 و400 جنيه.

معالج محركات:

يعمل معالج المحركات على خفض صوت المحرك وتقليل الأصوات المزعجة، وزيادة العمر الافتراضي للمحرك بنسبة تصل إلى 38%، كما أنه يقلل من معدلات الاحتكاك بين الأجزاء المعدنية بنسبة تصل إلى 71%، بالإضافة إلى زيادة سرعة السيارة، ويتراوح سعر معالج المحركات بين 130 و180 جنيها.

محول كهرباء:

يستخدم محول الكهرباء في شحن الهاتف المحمول في السيارة، ويتراوح سعر محول الكهرباء بين 250 و 350 جنيها.

كابل بطارية:

يجب أن يحرص صاحب السيارة على توفر كابل بطارية في سيارته، ويتراوح سعر كابل البطارية بين 120 و150 جنيها.

مقياس ضغط هواء الإطارات:

على حديثي قيادة السيارات أن يحرصوا على تواجد مقياس لضغط هواء إطارات السيارة حتى يتمكنوا من تزويدها في حال تعرضها للتفريغ، ويتراوح سعر مقياس ضغط هواء إطارات السيارات بين 50 و70 جنيها.

مفتاح ربط صلب للسيارة:

يتراوح سعر مفتاح ربط الصلب بين 50 و70 جنيها.

حبل جر للسيارة:

يجب أن يحرص سائق السيارة على توفير حبل جر للسيارة حتى يتمكن من نقلها حال تعطلها، ويتراوح سعر حبل جر السيارة بين 100 و130 جنيها.