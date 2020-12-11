افتتاح 6 مساجد جديده في 4 مراكز بالمنيا

احتفلت مديرية أوقاف المنيا، بافتتاح 6 مساجد جديدة، اليوم الجمعة، ضمن خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 16 مسجدًا داخل 4 محافظات، ليرتفع عدد المساجد التي جرى افتتاحها منذ سبتمبر الماضي، إلى 551 مسجدًا على مستوي الجمهورية.

وقال الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، إن قائمة المساجد الجديدة تضم "الإبراهيمي بنزلة موسي بقرية القايات، برمشا، والقايات بمركز العدوة، وعزبة يني بدير الجرنوس، والقاضي، الدخلة بصندفا بمركز بني مزار ،القواسم، الشيخ سلامة، شارونه، بمركز مغاغة، ودار شعراوي بالحواصلية، بمركز المنيا".

وكان وكيل أوقاف المنيا، أجرى جولة تفقدية واصل فيها متابعته لمقرات الإدارات الفرعية، ومنها قطاع 6 أكتوبر لمتابعة الأقسام والاطمئنان على سير العمل ثم إلى إدارة المنيا القديمة والمخازن ثم إلى إدارة سمالوط، إذ اطمأن خلال الجولة على سير العمل وانتظامه ووجه لإتباع تعليمات الوزارة في الفترة الأخيرة.

كما أجري وكيل الاوقاف جولة مرورية مترجلا/ للمرور على بعض المساجد شملت: الجزارين والفارس والمصرى والعمرى واللمطى، وسيدى أحمد الفولى موجها الشكر للملتزمين وداعيا الى بذل أقصى درجات الحيطة والحذر وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على الأنفس.

وعقد وكيل الأوقاف، لقاءا بعمال المساجد موجها إلى ضرورة بذل كل الجهد وتكثيف حملات التنظيف والتعقيم والتطهير، والتأكيد على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية لحماية الأرواح والأنفس مؤكدا استمرار الجولات الميدانية للتفقد على أرض الواقع والتأكد من وجود الجميع فى مقر عمله وقيامه بواجبه، فهو نهج لن نحيد عنه.

يشار إلى أن الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، وجّه إلى عقد دورات بإدارات الأوقاف عن كيفية الاستغلال الأمثل للفضاء الالكترونى، واجتماعات ولقاءات مكثفة حول أهمية التكنولوجيا والتقنية الحديثة وضرورة تعلم كيفية التعامل معها بما يبنى ولايهدم ويعمر لايدمر وبما يحقق دقة وسرعة الإنجاز.